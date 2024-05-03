«Ъ»: Крымский мост подорвали самодельной бомбой мощностью в 10 тонн тротила
Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на взрывотехническую судебную экспертизу.
В качестве основного заряда, согласно выводам экспертов, использовалось смесевое взрывчатое вещество на основе твёрдого ракетного топлива, содержащего перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы.
«Согласно выводам экспертов, «для возбуждения детонации» взрывчатой смеси использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, наиболее вероятно, С-4 или РЕ-8», — говорится в статье.
Ранее в Кремле отреагировали на угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту.
Также власти Крыма назвали намёк на удар по Крымскому мосту оскалом террористов.