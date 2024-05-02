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Над пятью регионами России: средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников в ночь на 2 мая

МО РФ: в ночь на 2 мая сбито 12 украинских БПЛА над регионами России

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Роман Шимаев
Войска киевского режима в течение ночи предприняли очередные попытки совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа на объекты на территории РФ. Как сообщили в Минобороны, действия ВСУ были пресечены, уничтожены и перехвачены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей.
Над пятью регионами России: средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников в ночь на 2 мая
  • РИА Новости
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Автообновление

  • 02 мая 2024

    Большой трибунал над киевскими нацистами должен состояться по итогам СВО, и одним из центральных его эпизодов станут обвинения по трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшей 10 лет назад. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    По её словам, на этом трибунале будет «по крупицам» собрана и представлена вся картина возникновения киевского «обыкновенного нацизма», его путь и все его преступления.

    «И одним из центральных, краеугольных эпизодов этого трибунала должно стать предъявление обвинений по страшному преступлению 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов», — отметила она.

  • В МИД России выступили с комментарием в связи с десятилетием трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

    «Использованные нацистами методы продемонстрировали человеконенавистническую сущность установившегося на Украине режима», — отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Она отметила, что следствие по делу, начатое Киевом под давлением международных организаций, превратилось в фарс.

    «Из-за недоработок обвинительный акт неоднократно возвращался в прокуратуру. Всё это сопровождалось грубым вмешательством националистических группировок в судебный процесс. Надежды на справедливое расследование событий в Одессе, появившиеся было в связи с приходом к власти в 2019 году Зеленского, быстро улетучились. Зеленский не выполнил своих обещаний», — подчеркнула Захарова.

    В Москве убеждены, добавила она, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей этого варварского преступления, которое не имеет срока давности.

  • Штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Как сообщили в Минобороны России, были уничтожены ангары противника с техникой.

  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что виновные в трагедии в одесском Доме профсоюзов обязательно будут наказаны.

    «Вот что такое нацизм. Борьба с ним — одна из целей специальной военной операции на Украине, которая обязательно будет достигнута», — написал он.

  • Разведчики Южной группировки войск уничтожили с помощью ПТРК «Корнет» тяжёлый беспилотник ВСУ «Баба-яга», сообщили в Минобороны России.

    «В течение нескольких минут координаты летательного аппарата были уточнены, и он был уничтожен первым же пуском противотанковой ракеты», — говорится в сообщении.

  • Постпред Украины в ООН намекнул на готовящуюся атаку Киева на Крымский мост.

    Сергей Кислица в соцсети X опубликовал изображение с «шестью основными типами мостов в 2024 году». Рядом с надписью «Керченский» стоит пустая картинка.

    • Военнослужащие 61-й бригады морской пехоты группировки войск «Днепр» уничтожили до десяти военнослужащих диверсионно-разведывательной группы ВСУ в ходе мероприятий по зачистке острова в дельте реки Днепр в Херсонской области. Об этом сообщил командир штурмовой роты с позывным Арцах.

      «Выполнили интересный манёвр, и личному составу удалось под артналётом залететь на остров и уничтожить врага, заставить его бояться и уважать себя», — приводит его слова ТАСС.

    • Об атаке вражеских БПЛА также сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

      По его словам, на территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

    • Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что регион также подвергся атаке украинских БПЛА.

      «На территории Рославльского района противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры», — написал он в Telegram.

    • В ночь на 2 мая пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ, сообщили в Минобороны России. 

      «Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских БПЛА, из которых пять — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области, два — над территорией Ростовской области и три — над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении.

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