Над пятью регионами России: средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников в ночь на 2 мая

МО РФ: в ночь на 2 мая сбито 12 украинских БПЛА над регионами России

Войска киевского режима в течение ночи предприняли очередные попытки совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа на объекты на территории РФ. Как сообщили в Минобороны, действия ВСУ были пресечены, уничтожены и перехвачены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей.

РИА Новости