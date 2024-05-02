Над пятью регионами России: средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников в ночь на 2 мая
МО РФ: в ночь на 2 мая сбито 12 украинских БПЛА над регионами России
- РИА Новости
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02 мая 2024
Большой трибунал над киевскими нацистами должен состояться по итогам СВО, и одним из центральных его эпизодов станут обвинения по трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшей 10 лет назад. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По её словам, на этом трибунале будет «по крупицам» собрана и представлена вся картина возникновения киевского «обыкновенного нацизма», его путь и все его преступления.
«И одним из центральных, краеугольных эпизодов этого трибунала должно стать предъявление обвинений по страшному преступлению 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов», — отметила она.
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В МИД России выступили с комментарием в связи с десятилетием трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.
«Использованные нацистами методы продемонстрировали человеконенавистническую сущность установившегося на Украине режима», — отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Она отметила, что следствие по делу, начатое Киевом под давлением международных организаций, превратилось в фарс.
«Из-за недоработок обвинительный акт неоднократно возвращался в прокуратуру. Всё это сопровождалось грубым вмешательством националистических группировок в судебный процесс. Надежды на справедливое расследование событий в Одессе, появившиеся было в связи с приходом к власти в 2019 году Зеленского, быстро улетучились. Зеленский не выполнил своих обещаний», — подчеркнула Захарова.
В Москве убеждены, добавила она, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей этого варварского преступления, которое не имеет срока давности.
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Штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Как сообщили в Минобороны России, были уничтожены ангары противника с техникой.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что виновные в трагедии в одесском Доме профсоюзов обязательно будут наказаны.
«Вот что такое нацизм. Борьба с ним — одна из целей специальной военной операции на Украине, которая обязательно будет достигнута», — написал он.
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Разведчики Южной группировки войск уничтожили с помощью ПТРК «Корнет» тяжёлый беспилотник ВСУ «Баба-яга», сообщили в Минобороны России.
«В течение нескольких минут координаты летательного аппарата были уточнены, и он был уничтожен первым же пуском противотанковой ракеты», — говорится в сообщении.
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Сергей Кислица в соцсети X опубликовал изображение с «шестью основными типами мостов в 2024 году». Рядом с надписью «Керченский» стоит пустая картинка.
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Военнослужащие 61-й бригады морской пехоты группировки войск «Днепр» уничтожили до десяти военнослужащих диверсионно-разведывательной группы ВСУ в ходе мероприятий по зачистке острова в дельте реки Днепр в Херсонской области. Об этом сообщил командир штурмовой роты с позывным Арцах.
«Выполнили интересный манёвр, и личному составу удалось под артналётом залететь на остров и уничтожить врага, заставить его бояться и уважать себя», — приводит его слова ТАСС.
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По его словам, на территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что регион также подвергся атаке украинских БПЛА.
«На территории Рославльского района противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры», — написал он в Telegram.
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В ночь на 2 мая пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ, сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских БПЛА, из которых пять — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области, два — над территорией Ростовской области и три — над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении.