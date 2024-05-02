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Экс-депутат Полищук: в трагедии в Одессе погибли не 48, а как минимум 51 человек

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В трагедии в Одессе 2 мая 2014 года погибли не 48 человек, а как минимум 51.

Такое заявление сделал экс-депутат городского совета Одессы Василий Полищук, бывший свидетелем тех событий, а затем занимавшийся их расследованием.

«Я на сто процентов обладаю информацией, что погиб минимум 51 человек, а не 48, как все пишут», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в статистику не включили трёх человек, умерших в больницах из-за полученных травм.

Ранее глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал имена организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

Также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что после СВО необходим трибунал, на котором осудят виновных в трагедии в Одессе.

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