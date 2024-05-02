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Матвиенко: после СВО необходим трибунал, на котором осудят виновных в трагедии в Одессе

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Большой трибунал над киевскими нацистами должен состояться по итогам специальной военной операции, и одним из центральных его эпизодов станут обвинения по трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшей десять лет назад.

Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, на данном трибунале будет «по крупицам» собрана и представлена вся картина возникновения киевского «обыкновенного нацизма», его путь и все его преступления.

«И одним из центральных, краеугольных эпизодов этого трибунала должно стать предъявление обвинений по страшному преступлению 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов», — отметила Матвиенко.

Ранее Матвиенко заявляла, что трибунал над киевским режимом рано или поздно состоится.

Также глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал имена организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытка Совета Европы взять вопрос расследования трагедии в одесском Доме профсоюзов под свой контроль провалилась.

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