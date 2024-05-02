Матвиенко: после СВО необходим трибунал, на котором осудят виновных в трагедии в Одессе
Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По её словам, на данном трибунале будет «по крупицам» собрана и представлена вся картина возникновения киевского «обыкновенного нацизма», его путь и все его преступления.
«И одним из центральных, краеугольных эпизодов этого трибунала должно стать предъявление обвинений по страшному преступлению 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов», — отметила Матвиенко.
Ранее Матвиенко заявляла, что трибунал над киевским режимом рано или поздно состоится.
Также глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал имена организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.
Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытка Совета Европы взять вопрос расследования трагедии в одесском Доме профсоюзов под свой контроль провалилась.