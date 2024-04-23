Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что трибунал над киевским режимом рано или поздно произойдёт.

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, хотелось бы, чтобы был трибунал, и «рано или поздно он состоится».

«И чтобы вот всех этих преступников за все их злодеяния, которые они сотворили в России, да не только в России, а посмотрите, на Украине инакомыслящих всех… Исчезают, убивают, терроризируют», — заявила Матвиенко.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что память о подвиге советского народа — это источник мужества и стойкости в борьбе с силами неофашизма и Россия сделает всё, чтобы враги исчезли с лица земли.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что Владимир Зеленский должен ответить на публичном судебном процессе за убийства херсонцев и разрушение региона.