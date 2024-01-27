Медведев заявил, что Россия сделает всё, чтобы враги исчезли с лица земли

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что память о подвиге советского народа — это источник мужества и стойкости в борьбе с силами неофашизма.

«При поддержке Запада киевский режим пытается бросить вызов не только России, но и всему цивилизованному миру. Сделаем всё, чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли», — говорится в заявлении политика.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что блокада Ленинграда — одна из самых трагических страниц в истории России и вместе с тем величайший пример стойкости и силы духа людей.

По его словам, долг россиян — защитить память о наших дедах и прадедах, победивших фашизм.

Ранее Минобороны России к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады опубликовало рассекреченные документы. Среди них — описания боевых действий, карты с планом советского командования, фотоотчёт работы артиллерии Балтийского флота, наградные листы защитников города.