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Полковник Макгрегор: в ВСУ не налажена эвакуация тяжелораненых

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ВСУ не могут вывозить своих раненых с поля боя из-за развала медицинской службы.

Об этом в эфире YouTube-канала американской организации Our Country Our Choice заявил бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Тяжелораненые остаются умирать на поле боя. Они попросту больше не могут их вытаскивать», — сказал он.

При этом, по словам Макгрегора, положение раненых в ВСУ настолько отчаянное, что они вынуждены платить водителям эвакуационных машин, чтобы добраться до медпункта.

Ранее Макгрегор предрёк Украине крах из-за нехватки солдат.

Также сообщалось, что на Украине с начала СВО возбудили более 11 тыс. дел против уклонистов.

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