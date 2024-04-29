На Украине с начала СВО возбудили более 11 тысяч дел против уклонистов
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Как сообщает NV со ссылкой на офис генпрокурора Украины, лишь в 2023 году было инициировано 6745 уголовных производств в отношении уклонистов.
«Больше всего правонарушений выявили в Закарпатской (660), Николаевской (637) и Днепропетровской (635) областях», — говорится в сообщении.
Ранее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что в стране с начала СВО выявили около 450 групп, помогавших уклонистам бежать за границу.