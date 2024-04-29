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На Украине с начала СВО возбудили более 11 тысяч дел против уклонистов

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Правоохранители на Украине с февраля 2022 года возбудили почти 11,3 тыс. уголовных дел по фактам уклонения от призыва, а также нарушения воинского учёта.
На Украине с начала СВО возбудили более 11 тысяч дел против уклонистов
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Как сообщает NV со ссылкой на офис генпрокурора Украины, лишь в 2023 году было инициировано 6745 уголовных производств в отношении уклонистов.

«Больше всего правонарушений выявили в Закарпатской (660), Николаевской (637) и Днепропетровской (635) областях», — говорится в сообщении.

Ранее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что в стране с начала СВО выявили около 450 групп, помогавших уклонистам бежать за границу.

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