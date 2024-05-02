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Оливейра — о реванше с Махачевым: я хочу драться за пояс

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Бразильский боец UFС Чарльз Оливейра высказался о возможном реванше с чемпионом организации россиянином Исламом Махачевым.

«Я хочу драться за пояс. И мне без разницы, кто будет против меня. У кого будет пояс, с тем и буду драться. Есть ли шансы у Армана в бою с Исламом? Это ММА. Здесь любой удар может всё решить. Поэтому сложно сказать, кто победит», — цитирует Оливейру Sport24.

В октябре 2022 года 31-летний россиянин завоевал титул, «задушив» бразильца во втором раунде. 

Махачев подерётся с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года Махачев нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Оливейра поделился ожиданиями от поединка между Махачевым и Порье.

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