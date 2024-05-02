Чалов — о ничьей с «Зенитом» в Кубке России: ЦСКА обязан доводить такие игры до победы
- РИА Новости
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«Непростая игра получилась, очень много борьбы, но в целом, думаю, сегодня мы этот матч держали под контролем. Но всё-таки обязаны доводить такие игры до победы», — цитирует Чалова Sport24.
Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:1.
В составе армейцев гол на 53-й минуте забил Антон Заболотный. У подопечных Сергея Семака отличился Александр Ерохин на 84-й минуте, который вышел на замену вместо Педро.
Ответный матч между командами состоится 15 мая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
Ранее «Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути регионов Кубка России.