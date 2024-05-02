RT в Telegram
Подпишись

Чалов — о ничьей с «Зенитом» в Кубке России: ЦСКА обязан доводить такие игры до победы

Короткая ссылка
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о ничьей с «Зенитом» в первом матче Пути РПЛ Кубка России.
Чалов — о ничьей с «Зенитом» в Кубке России: ЦСКА обязан доводить такие игры до победы
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Непростая игра получилась, очень много борьбы, но в целом, думаю, сегодня мы этот матч держали под контролем. Но всё-таки обязаны доводить такие игры до победы», — цитирует Чалова Sport24.

Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:1.

В составе армейцев гол на 53-й минуте забил Антон Заболотный. У подопечных Сергея Семака отличился Александр Ерохин на 84-й минуте, который вышел на замену вместо Педро.

Ответный матч между командами состоится 15 мая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Ранее «Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути регионов Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить