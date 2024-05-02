Чалов — о ничьей с «Зенитом» в Кубке России: ЦСКА обязан доводить такие игры до победы

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о ничьей с «Зенитом» в первом матче Пути РПЛ Кубка России.

«Непростая игра получилась, очень много борьбы, но в целом, думаю, сегодня мы этот матч держали под контролем. Но всё-таки обязаны доводить такие игры до победы», — цитирует Чалова Sport24.

Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:1.

В составе армейцев гол на 53-й минуте забил Антон Заболотный. У подопечных Сергея Семака отличился Александр Ерохин на 84-й минуте, который вышел на замену вместо Педро.

Ответный матч между командами состоится 15 мая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Ранее «Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути регионов Кубка России.