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Заболотный — о новом контракте с ЦСКА: никаких подвижек

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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о контракте с армейским клубом.
Заболотный — о новом контракте с ЦСКА: никаких подвижек
  • РИА Новости

«Нет никаких подвижек. Не предлагал ли «Зенит»? Жду», — цитирует Заболотного «Матч ТВ».

Как сообщает Vprognoze.ru, руководство ЦСКА сомневается в целесообразности сохранения Заболотного в команде, поскольку на его позиции быстро прогрессировал Тамерлан Мусаев.

В текущем сезоне форвард провёл за армейский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с ЦСКА действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Семак назвал ничью с ЦСКА в Кубке России справедливым итогом.

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