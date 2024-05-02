Заболотный — о новом контракте с ЦСКА: никаких подвижек

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о контракте с армейским клубом.

«Нет никаких подвижек. Не предлагал ли «Зенит»? Жду», — цитирует Заболотного «Матч ТВ».

Как сообщает Vprognoze.ru, руководство ЦСКА сомневается в целесообразности сохранения Заболотного в команде, поскольку на его позиции быстро прогрессировал Тамерлан Мусаев.

В текущем сезоне форвард провёл за армейский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с ЦСКА действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Семак назвал ничью с ЦСКА в Кубке России справедливым итогом.