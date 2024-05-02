Большинство россиян красят яйца луковой шелухой
- РИА Новости
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на свой опрос, проведённый в соцсетях и мессенджерах.
По словам 22% респондентов, они предпочитают покупные красители. Ещё 12% опрошенных используют наклейки.
Другие природные красители, например чай каркаде и куркуму, выбирают 2% россиян.
Как сообщили 8% участников исследования, они не красят яйца или не празднуют Пасху.
Ранее сообщалось, что специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс кулича. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.