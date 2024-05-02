Российские аналитики рассчитали индекс кулича

Специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс кулича. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

Так, согласно статистике, средняя цена на кулич с 10 по 23 апреля 2024 года составила 243,5 рубля.

Отмечается, что она выросла на 10%, а продажи — на 197% по сравнению с периодом с 22 марта по 4 апреля 2023 года.

Кроме того, как выяснили эксперты, средняя цена на яйца составила 145,5 рубля, на молоко — 99,6 рубля, на муку — 88,5 рубля, на цукаты — 203,8 рубля, на творог — 110,5 рубля, на сахар — 84,5 рубля, на изюм — 163,9 рубля, а на краску для яиц — 50,1 рубля.

Всего было проанализировано более 56 млрд кассовых чеков.

Ранее российские аналитики рассчитали индекс шашлыка.