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Жители Нижнего Новгорода выбрали объекты для благоустройства в 2025 году

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Более 200 тыс. жителей Нижнего Новгорода выбрали объекты для благоустройства в 2025 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
Жители Нижнего Новгорода выбрали объекты для благоустройства в 2025 году
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает pravda-nn.ru, рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

«На днях завершилось голосование за территории, которые нижегородцы хотят видеть благоустроенными в 2025 году. В этот раз в голосовании приняли участие почти 210 тыс. человек, что превысило прошлогодние показатели на 45 тыс. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» на выбор было представлено 39 объектов по всему городу», — написал Шалабаев в своём Telegram-канале.

Ранее в Нижнем Новгороде открылась выставка о путешествиях в Иерусалим в XIX—XX веках.

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