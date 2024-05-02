Жители Нижнего Новгорода выбрали объекты для благоустройства в 2025 году

Более 200 тыс. жителей Нижнего Новгорода выбрали объекты для благоустройства в 2025 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Об этом, как сообщает pravda-nn.ru, рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

«На днях завершилось голосование за территории, которые нижегородцы хотят видеть благоустроенными в 2025 году. В этот раз в голосовании приняли участие почти 210 тыс. человек, что превысило прошлогодние показатели на 45 тыс. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» на выбор было представлено 39 объектов по всему городу», — написал Шалабаев в своём Telegram-канале.

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