В Нижнем Новгороде откроется выставка о путешествиях в Иерусалим в XIX—XX веках
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Выставку представят в Галерее 9Б, сообщает ИА «Время Н».
Она посвящена теме путешествий подданных Российской империи в Иерусалим. Начиная с середины XIX века до Первой мировой войны в Палестине побывало не менее 0,5 млн жителей России, главным образом православных паломников.
Помимо оригинальных экспонатов, путеводителей и редких фотографий, на выставке будут представлены работы трёх художников: графика и фотографии Макса Эпштейна (Иерусалим), книга художника «Стамбул-причал» Евгения Стрелкова (Нижний Новгород) и графическая новелла Артёма Лоскота (Тула), созданная в соавторстве с куратором проекта Дмитрием Макаровым.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области в музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920—1930-х годов».