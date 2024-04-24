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В Нижнем Новгороде откроется выставка о путешествиях в Иерусалим в XIX—XX веках

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В Нижнем Новгороде 25 апреля откроется выставка-исследование «Иерусалимский маршрут: Путешествие нижегородца в Землю обетованную на рубеже XIX—XX веков». Экспозиция будет доступна до 25 мая.
В Нижнем Новгороде откроется выставка о путешествиях в Иерусалим в XIX—XX веках
  • Gettyimages.ru

Выставку представят в Галерее 9Б, сообщает ИА «Время Н».

Она посвящена теме путешествий подданных Российской империи в Иерусалим. Начиная с середины XIX века до Первой мировой войны в Палестине побывало не менее 0,5 млн жителей России, главным образом православных паломников.

Помимо оригинальных экспонатов, путеводителей и редких фотографий, на выставке будут представлены работы трёх художников: графика и фотографии Макса Эпштейна (Иерусалим), книга художника «Стамбул-причал» Евгения Стрелкова (Нижний Новгород) и графическая новелла Артёма Лоскота (Тула), созданная в соавторстве с куратором проекта Дмитрием Макаровым.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области в музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920—1930-х годов».

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