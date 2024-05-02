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Приморье приняло более 50 тысяч туристов из других стран с начала года

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Приморский край в I квартале 2024 года посетили более 50 тыс. туристов из других стран, заявила заместитель руководителя регионального агентства по туризму Кристина Квинт.
Приморье приняло более 50 тысяч туристов из других стран с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как отметила чиновник, 93,5% от общего числа иностранных туристов составили представители Китая.

Также она подчеркнула, что за указанный период была проведена существенная работа по развитию инфраструктуры и привлечению инвестиций в туристические проекты.

«Продолжаем проводить аттестации экскурсоводов и инструкторов-проводников, ведь это залог безопасности туристов. Также мы намерены и дальше создавать туристские тропы в 15 муниципальных образованиях Приморья», — сказала Квинт.

Ранее в Москве рассказали о программе развития туризма до 2030 года.

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