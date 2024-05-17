В России предложили увеличить размер штрафа за катание на электросамокате вдвоём

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила увеличить размер штрафа за катание на электросамокате вдвоём, установив повышенный размер штрафа, если один из пользователей — несовершеннолетний.

Копия обращения на имя председателя комитета Госдумы

по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова есть в распоряжении RT.

Как подчеркнула Волынец, электросамокаты приобретают всё большую популярность, однако их использование часто сопровождается нарушениями правил дорожного движения, в том числе катанием вдвоём.

«Действующее законодательство предусматривает незначительное наказание за катание на электросамокате вдвоём, что не является достаточным сдерживающим фактором для нарушителей», — подчеркнула собеседница RT.

В связи с этим Волынец призвала в целях обеспечения безопасности несовершеннолетних и исключения травматизма увеличить размер штрафа за катание на электросамокате вдвоём, установив повышенный размер штрафа, если один из пользователей — несовершеннолетний.

По её словам, реализация данной законодательной инициативы позволит повысить безопасность дорожного движения, снизить количество ДТП и несчастных случаев с участием несовершеннолетних.

«С учётом вышеизложенного прошу вас, уважаемый Павел Владимирович, поддержать данную инициативу и инициировать разработку специальных обучающих программ и материалов для пользователей СИМ, проводить общественные кампании о безопасном использовании электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколёс и других аналогичных средств индивидуальной мобильности», — говорится в обращении.

Ранее Волынец предложила рассмотреть законодательную инициативу о популяризации заботы о репродуктивном здоровье в России.