В «Профессиях будущего» назвали топ-5 популярных отраслей для удалёнки

Руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов рассказал в беседе с RT, какие отрасли и вакансии чаще всего востребованы среди соискателей для удалённого формата работы.

По его словам, одной из популярных отраслей для удалёнки стала сфера IT. Дистанционно в ней могут трудиться программисты (средний уровень заработной платы — 168 333 рубля), тестировщики (137 000 рублей), веб-дизайнеры (81 500 рублей), аналитики в области информатики и вычислительной техники (70 000 рублей) и специалисты технической поддержки (55 650 рублей).

Вторая по популярности сфера — оптовая и розничная торговля. Так, например, дистанционно могут работать операторы кол-центра (48 850 рублей), менеджеры по продажам (78 900 рублей), контент-менеджеры (SMM) (35 795 рублей), специалисты по маркетингу (61 400 рублей), в том числе менеджеры по работе с маркетплейсами (78 700 рублей).

Также в числе популярных отраслей — сфера услуг, где работать дистанционно могут юристы (80 550 рублей), бухгалтеры (66 000 рублей), специалисты по работе с клиентами (65 700 рублей).

В направлении креативной индустрии на удалённую работу претендуют специалисты по рекламе (72 500 рублей), копирайтеры/контент-менеджеры (36 833 рубля), редакторы эфира/новостей (44 133 рубля), художники-конструкторы (дизайнеры) (81 200 рублей).

Топ популярных отраслей для удалённого формата работы замыкает сфера науки и образования, где удалённо чаще всего трудятся бизнес-тренеры (94 000 рублей), репетиторы/преподаватели (59 667 рублей), методисты/тьюторы (47 800 рублей) и логопеды (67 100 рублей).

Тарасов также отметил, что доля вакансий с удалённым форматом в общей агрегированной базе столичной службы занятости на сегодняшний день составляет 6,4%.

«У дистанционного формата занятости есть свои преимущества: экономия времени и денег на проезд в офис и обратно, гибкость графика и возможность работать из любой точки мира. Однако недостатки тоже существуют: отсутствие живого общения с коллегами, стирание границ между работой и личной жизнью, снижение продуктивности, эффективности коммуникации, сложность при взаимодействии с командой», — рассказал Тарасов.

Ранее, как показал опрос, треть россиян заявили об отсутствии недостатков у удалёнки.