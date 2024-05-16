Треть россиян заявили об отсутствии недостатков у удалёнки

У удалённого формата работы нет недостатков, утверждает 31% дистанционных работников.

Так, согласно данным опроса, главным преимуществом дистанционной занятости респонденты назвали возможность работать в любом месте, где есть интернет (62%). 47% опрошенных считают плюсом экономию на расходах, а 38% — меньше отвлекающих факторов (коллеги, совещания и проч.).

28% ответили, что благодаря удалёнке у них есть больше свободного времени. Возможность уделять больше времени семье отметили 23% опрошенных, возможность подработок — 19%, меньше контроля со стороны руководства — 12%.

Ещё 8% респондентов считают положительным моментом отсутствие дресс-кода.

Лишь 1% ответил, что у работы на удалёнке нет преимуществ.

Всего в опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения страны, работающих удалённо.