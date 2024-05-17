«По пути милитаризации»: как в НАТО призывают страны блока обеспечить Украину оружием в ущерб собственной безопасности

Государствам — членам Североатлантического альянса следует помочь киевскому режиму оружием, даже если это будет в ущерб целевым показателям блока, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса «сделать всё, чтобы Украина взяла верх». По мнению экспертов, руководство НАТО пытается выработать наименее обременительный и рискованный для себя алгоритм долгосрочной поддержки Украины, который не предполагал бы её вступления в альянс.

Страны — члены НАТО должны поставлять оружие Киеву даже в ущерб выполнению своих обязательств перед альянсом по поддержанию уровня собственных военных запасов, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, открывая встречу начальников генеральных штабов стран — членов блока.

«Обращаюсь к союзникам: если перед вами стоит выбор между соответствием целевым показателям НАТО в плане потенциала и поддержкой Украины, вам следует оказать поддержку Украине. Запасы могут быть — и будут — восполнены, а потерянные жизни — потеряны навсегда», — заявил Бауэр.

По его словам, всё, что нужно киевскому режиму, — это поддержка стран НАТО.

«К счастью, дополнительная помощь уже на подходе, что крайне своевременно. Потому что на Украине время измеряется не днями, неделями или месяцами, оно измеряется там жизнями людей», — отметил военачальник.

Он также пообещал, что НАТО будет поддерживать киевский режим «каждый грядущий день».

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«Украине ещё не поздно взять здесь верх. Свободу Украины не должна, не может и не будет ждать погибель... Мир сейчас стоит на историческом распутье. И не только между демократией и автократией. Здесь также речь во многом идёт о безнаказанности в противоположность подотчётности. Российское руководство предельно ясно дало понять, что оно выбрало безнаказанность», — заявил Бауэр.

По его словам, стремление России «уничтожить международный порядок», основанный на правилах, должно быть остановлено.

Ранее, 13 мая, во время выступления на молодёжном форуме Североатлантического альянса генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил о необходимости «сделать всё, чтобы Украина взяла верх».

«Потому что, не возьми она верх, восстанавливать в плане свободной и независимой Украины будет нечего. Так что самая непосредственная, самая важная задача сейчас — это оказывать Украине военную поддержку, как это и делают в НАТО, как это делают союзники по НАТО. Нам необходимо продолжать это делать. Нам нужно сделать так, чтобы поддержка носила более стабильный, более мощный характер, и, будем надеяться, мы примем решения на этот счёт, в том числе и на саммите НАТО в июле», — подчеркнул Столтенберг.

Как считает глава альянса, если сейчас страны блока будут более активно помогать Украине, «потребность в восстановлении после войны» будет меньше.

«Восстановление обойдётся очень дорого. Но в определённом смысле предотвращение здесь дешевле, чем собственно восстановление, поэтому каждая ракета ПВО, которую мы можем предоставить Украине, поспособствует уменьшению ущерба, уменьшению разрушений», — сказал генсек.

По мнению главы Североатлантического блока, конфликт на Украине стал «самым большим вызовом» для НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

AP

© Efrem Lukatsky

«Все остальные вызовы, с которыми мне приходилось иметь дело, были, конечно, серьёзны, весьма серьёзны, однако у них не было такого размаха и таких последствий для безопасности НАТО и мира в нашем регионе, как у полномасштабной войны на Украине», — считает Столтенберг.

«Абсолютно нереален»

Однако, несмотря на призывы Бауэра и Столтенберга, в альянсе не все считают, что даже с помощью стран НАТО Украина сможет победить Россию.

Об этом, в частности, заявил 8 мая в своём видеообращении глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, «Украина в этой войне не сможет победить» Россию, ядерную державу.

«Новое предложение НАТО строится на том, что надо продолжать войну до победы Украины. И Великобритания, и НАТО связывают окончание войны с таким военным результатом, который абсолютно нереален. Возможность его осуществления крайне мала, даже нереальна», — приводит слова Сийярто РИА Новости.

В свою очередь, в интервью изданию T-online генерал НАТО в отставке Бен Ходжес заявил, что для ВСУ это будет «трудный год», в течение которого главком ВСУ Александр Сырский должен будет стабилизировать фронт, чтобы «предотвратить крупный прорыв русских».

В свою очередь, выступая 13 мая на молодёжном форуме Североатлантического альянса, сам глава Военного комитета НАТО Бауэр признал, что ВСУ столкнулись с рядом проблем на поле боя, связанных в том числе с несовместимостью снарядов и оружия, которые производят западные страны.

Поставки западного оружия на Украину

AP

© Efrem Lukatsky

Как пояснил Бауэр, у государств альянса есть 16 различных типов 155-мм артиллерийских систем, снаряды для которых не являются взаимозаменяемыми. Из-за этого украинские военные регулярно сталкиваются со сложностями, что Бауэр назвал «кошмаром».

«Хочет символических шагов»

Как отметил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, сейчас руководство НАТО пытается выработать наименее обременительный и рискованный для себя алгоритм долгосрочной поддержки Украины, который не предполагал бы её принятия в альянс.

«Западные страны пытаются более или менее равномерно распределить между собой сопутствующие издержки. Европейцы уже в значительной мере истощили собственные запасы вооружений, а американцы не в состоянии удовлетворить стремительно растущие потребности своих союзников. Чтобы коренным образом изменить ситуацию, ключевым игрокам ЕС придётся пойти по пути милитаризации своих экономик и отказаться от высоких социальных стандартов в пользу ускоренного развития военной промышленности. Но вряд ли рядовые европейские избиратели будут рады такой перспективе», — выразил Фельдман своё мнение в беседе с RT.

В то же время он считает, что нет веских оснований полагать, что Запад, уже вложивший в украинский проект миллиарды долларов и евро, вдруг решит отказаться от финансирования «своего антироссийского проекта».

«По всей видимости, на июльском саммите в Вашингтоне прозвучат заявления об очередных пакетах военной и финансовой помощи, но при этом будет документально зафиксирован принципиальный отказ от непосредственного участия натовских военных в вооружённом конфликте на Украине», — считает Фельдман.

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В свою очередь, как отметил в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, далеко не все страны — члены НАТО смогут последовать призывам Бауэра нарастить поддержку Украине, поскольку уже передали киевскому режиму значительные запасы боеприпасов и вооружений.

«К этим странам относятся и Германия, и Франция, и Польша, и Чехия, и Словакия, а также страны Прибалтики. Но руководство НАТО хочет от таких государств хотя бы каких-то символических шагов, которые пусть и не скажутся на военном потенциале ВСУ, однако позволят говорить о якобы полномасштабной и всецелой поддержке блоком своих украинских партнёров», — уверен Данюк.

По его словам, эта ситуация в очередной раз демонстрирует, что за время конфликта на Украине весь экономический потенциал военно-промышленного комплекса стран НАТО не смог создать систему, при которой они могли бы поставлять необходимое оружие и боеприпасы на Украину в нужном количестве и качестве и не в ущерб своим собственным складам.

«Поэтому скоро со стороны Запада начнут всё чаще звучать слова о необходимости заморозить конфликт на Украине. Но эти призывы будут делаться не для нормализации ситуации, а чтобы перенастроить и перезагрузить свой ВПК для дальнейших поставок оружия на Украину в ещё больших объёмах. Мы уже слышали, например, заявление от чешской стороны. Президент Чехии Петр Павел высказался за прекращение боевых действий на Украине и начало переговоров о послевоенном устройстве, хотя ещё совсем недавно он заявлял, что русских нужно победить на поле боя. Это говорит о том, что именно с точки зрения ресурсов и экономики весь совокупный западный ВПК не справляется, и на Западе хотят устроить себе передышку», — полагает Данюк.

Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин также отметил в комментарии RT, что, даже если на Западе уже более конкретно заговорят о мирных инициативах, нужно чётко понимать, «что это просто уловка».

Солдаты ВСУ с западным оружием

AP

По его мнению, «никакого окончательного отказа» от поддержки Украины не последует.

«Пауза в боевых действиях нужна странам НАТО, чтобы отдохнувший западный ВПК смог реализовать обострение ситуации за счёт накачивания Украины вооружениями по максимуму. Европейские страны будут переходить на военные рельсы, поскольку США даже не скрывают, что они хотят перераспределить своё финансовое бремя. Акценты внимания Вашингтона будут смещены с Украины на растущий Китай, и Европа будет вынуждена практически самостоятельно поддерживать Киев. Реальный отказ от помощи киевскому режиму со стороны Запада возможен лишь в условиях полного разгрома и капитуляции ВСУ, когда западные чиновники поймут, что поддерживать украинскую сторону уже нет никакого смысла», — заключил Блохин.