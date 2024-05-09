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Генерал НАТО Ходжес: Россия прорвёт оборону ВСУ без стабилизации фронта

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Россия может прорвать оборону ВСУ без стабилизации фронта, заявил генерал НАТО в отставке Бен Ходжес.
Генерал НАТО Ходжес: Россия прорвёт оборону ВСУ без стабилизации фронта
  • AP

«Это будет трудный год, в котором генерал Сырский как главком должен будет стабилизировать фронт, чтобы предотвратить крупный прорыв русских», — заявил он в интервью изданию T-online.

По словам военного, это окажет психологический эффект в конфликте.

Ранее глава подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин заявил, что российская армия ворвётся в центральную часть Украины, если им удастся взять Часов Яр.

Также замглавы ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил, что Часов Яр неизбежно падёт под ударами российской армии.

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