Генерал НАТО Ходжес: Россия прорвёт оборону ВСУ без стабилизации фронта
- AP
«Это будет трудный год, в котором генерал Сырский как главком должен будет стабилизировать фронт, чтобы предотвратить крупный прорыв русских», — заявил он в интервью изданию T-online.
По словам военного, это окажет психологический эффект в конфликте.
Ранее глава подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин заявил, что российская армия ворвётся в центральную часть Украины, если им удастся взять Часов Яр.
Также замглавы ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил, что Часов Яр неизбежно падёт под ударами российской армии.