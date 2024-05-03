Замглавы ГУР Украины Скибицкий заявил, что Часов Яр неизбежно падёт
«По словам генерала, его падение на манер Авдеевки, вероятно, лишь вопрос времени», — говорится в публикации.
Кроме того, в издании подчеркнули, что Скибицкий считает текущее положение Украины самым тяжёлым с момента начала конфликта.
Ранее RT поговорил с бойцами, которые принимали участие в штурме окраин Часова Яра.
Также британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ перебрасывают резервы в Часов Яр из-за сложной ситуации.