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Замглавы ГУР Украины Скибицкий заявил, что Часов Яр неизбежно падёт

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Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью журналу The Economist, что Часов Яр неизбежно падёт под ударами российской армии.

«По словам генерала, его падение на манер Авдеевки, вероятно, лишь вопрос времени», — говорится в публикации.

Кроме того, в издании подчеркнули, что Скибицкий считает текущее положение Украины самым тяжёлым с момента начала конфликта.

Ранее RT поговорил с бойцами, которые принимали участие в штурме окраин Часова Яра.

Также британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ перебрасывают резервы в Часов Яр из-за сложной ситуации.

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