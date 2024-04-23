RT поговорил с бойцами, которые принимали участие в штурме окраин Часова Яра

Военный корреспондент RT Александр Симонов поговорил со штурмовиками 217-го парашютно-десантного полка Вооружённых сил России, которые принимали участие в штурме восточных окраин Часова Яра.

«Под огнём противника подскочили на БМД к их позициям и с колёс их штурманули. Сами они не сдавались, нормально бились. Но по их радиопереговорам мы узнали, что воевать они особо не хотят», — рассказал один из бойцов.

Вся операция длилась около десяти дней и требовала больших усилий при планировании как наступательных действий, так и логистического обеспечения.

«Проблему с подвозом воды и питания мы решили. Боекомплекта с собой у ребят было достаточно. Какое-то время даже скидывали бутылки и шоколад с коптеров», — сообщил командир штурмового батальона.

Он добавил, что выход его подразделения к восточным окраинам Часова Яра является важным тактическим успехом. Теперь на ВСУ постоянно оказывается огневое давление.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ перебрасывают резервы в Часов Яр из-за сложной ситуации.