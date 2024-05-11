Без новых обязательств: зачем Евросоюз планирует заключить с Украиной договор о гарантиях безопасности

Евросоюз согласовал проект документа о предоставлении гарантий безопасности Украине, который уже обсуждается с Киевом, пишут СМИ. При этом некоторые страны Запада не хотят заключать подобные двусторонние соглашения. Ранее администрация Зеленского подписала с некоторыми государствами аналогичные договоры, которые, впрочем, не предполагают прямой военной поддержки Украины. С точки зрения политологов, такого рода соглашения выступают заменой полноправного членства Киева в ЕС и НАТО. При этом, как подчёркивают аналитики, предоставляя Украине довольно абстрактные гарантии безопасности, страны Запада на деле не берут на себя никаких новых обязательств.

Евросоюз согласовал проект соглашения о предоставлении гарантий безопасности Украине, и Брюссель уже обсуждает его с Киевом, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющийся в её распоряжении документ.

«Европейский союз и его государства-члены решительным образом содействуют обеспечению непосредственной и долгосрочной безопасности и устойчивости Украины через оказание военной и гражданской помощи, гуманитарной, финансовой, торгово-политической и экономической поддержки, размещение перемещённых лиц, поддержку реформ, восстановления и реконструкции, а также посредством ограничительных мер и дипломатической поддержки», — говорится в документе.

В рамках этого соглашения Евросоюз обещает Украине запуск консультаций в течение суток после начала потенциальной агрессии, а также поставки оружия, обучение солдат, помощь в реформировании сектора безопасности, разминировании страны и противодействии гибридным угрозам и кибератакам.

При этом непосредственное участие солдат из стран ЕС в боевых действиях против России исключается, пишет Welt. Также сообщается, что размер фонда поддержки Украины в 2024 году составит €5 млрд, но в дальнейшем он может быть увеличен в зависимости от потребностей ВСУ и возможностей стран ЕС, отмечает газета.

Welt am Sonntag также утверждает, что документ уже обсуждают Европейская служба внешних связей и украинское правительство.

Впрочем, по данным газеты, целый ряд стран не хотят подписывать соответствующие двусторонние договорённости с Киевом, в том числе Австрия, Болгария, Венгрия, Ирландия, Кипр, Мальта, Словакия и Хорватия. Кроме того, заключать соглашения о безопасности с Украиной не намерены Швейцария и Турция, которые не входят в ЕС.

«В очередной раз обманули»

Напомним, что с начала 2024 года киевский режим подписал такие соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Великобританией, Германией, Данией, Латвией, Италией, Нидерландами, Финляндией и Францией. Срок действия этих документов — десять лет.

В России ранее отмечали, что такие документы фиксируют нынешние отношения Киева со странами Запада, не предоставляя каких-либо дополнительных гарантий.

«Украинцам ловко вручили завёрнутый в красивую обёртку набор обещаний в основном консультативной и советнической помощи, обставив это красивыми заверениями поддержки Украины, не носящими юридически обязывающего характера», — пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя подписание соглашения с Британией.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский

AP

© Ukrainian Presidential Press Office

Дипломат добавила, что цель подобных договорённостей — не дать странам Запада потерять интерес к поддержке Украины. Кроме того, Киеву не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путём, удерживая его на текущем евро-атлантическом и антироссийском конфронтационном курсе, констатировала Захарова.

«Удивительно, что в нынешнее время вроде бы всеобщей цифровой грамотности и возможности доставать любую информацию за пару минут граждан Украины в очередной раз обманули. Пообещали многое, получили обязательства со стороны Киева и уехали», — подчеркнула она.

Впоследствии такой характер подписываемых с Киевом «гарантий» подтвердила и одна из стран ЕС — Италия. Глава дипломатии этой республики Антонио Таяни сообщил итальянским парламентариям, что документ не имеет юридически обязывающего характера и не содержит «автоматических гарантий политической или военной поддержки».

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Однако администрация Владимира Зеленского продолжает стремиться и далее заключать такие соглашения, особенно фокусируясь на подписании схожего документа с США.

В середине апреля руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак на встрече с американской делегацией заявил, что Киев хочет получить от Вашингтона гарантии безопасности, аналогичные тем, что имеются между Соединёнными Штатами и Израилем. Эта модель в основном заключается в усилиях США по поддержанию качественного военного превосходства еврейского государства в регионе. Такая политика закреплена рядом двусторонних оборонных соглашений, главное из которых — меморандум о военной помощи, который продлевается раз в десять лет.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал сравнение украинской стороны с Израилем некорректным, подчеркнув, что США не будут участвовать в конфликте с Россией на поле боя.

Позднее, 28 апреля, Владимир Зеленский сообщил, что соглашение между Киевом и Вашингтоном должно стать «самым сильным» из всех подписанных, а стороны ведут переговоры об объёмах поддержки Украины на 2024 год и последующие десять лет.

1 мая Зеленский объявил, что Украина готовит ещё семь двусторонних соглашений о гарантиях безопасности (с учётом договора с США). По его словам, для некоторых таких документов уже готов предварительный текст.

Абстрактные гарантии

Подписание «гарантий безопасности» между Украиной и странами Европы, которые фиксируют нынешнюю ситуацию, фактически является подменой реального принятия Киева в ЕС и НАТО, полагают эксперты.

«Такого рода документы призваны заменить собой реальное вхождение Украины в Европейский союз и НАТО. Или, по крайней мере, откладывают его на неопределённое время. Казалось бы, зачем принимать такой документ, если Украина уже якобы стоит в дверях ЕС и Североатлантического альянса? Тогда такие соглашения попросту будут не нужны. Логика в этом есть только тогда, когда это вступление откладывается или вовсе отменяется», — пояснил в разговоре с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Штаб-квартира Еврокомиссии

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© Jorg Greuel

С его точки зрения, Брюссель, подписав с Киевом определённые соглашения, таким образом хочет успокоить киевские власти.

«Это предвосхищает следующую фазу эволюции Украины — её перевод под контроль западных корпораций и инвесторов. А чтобы как-то успокоить украинское общество, преподносится вот такой странный документ, который на самом деле не является реальной гарантией безопасности, так как в нём просто не прописан соответствующий механизм», — рассуждает Мухин.

Схожую точку зрения в комментарии RT выразил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

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«В начале года в США и Евросоюзе было принято решение о максимальном содействии Украине поставками вооружений и техники. Но если этого хватать не будет, что уже наблюдается сейчас, то Киеву якобы обеспечат политико-дипломатическую поддержку на десять лет со стороны отдельных стран ЕС. В союз Украину не приняли, как и в НАТО, а вместо этого предложили некие гарантии безопасности, которые на деле практически ничего не значат», — пояснил эксперт.

Между тем подписание таких соглашений даёт как Европе, так и Киеву лишний повод говорить о ведущейся дипломатической работе, при этом европейцам в рамках этих договорённостей не требуется брать на себя никаких новых обязательств, уточнил аналитик.

«Политический смысл очень простой: мы вас в Евросоюз и НАТО не принимаем, но вместо этого даём абстрактные гарантии. Вот этот документ они будут теперь между собой согласовывать до вашингтонской сессии НАТО, которая будет в июле. И на этом саммите Киеву дадут такие же бумажные обещания по НАТО, которым не суждено сбыться», — заключил Подберёзкин.