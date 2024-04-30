«Это безумие»: как в США оценили заявление Зеленского о работе Киева и Вашингтона над текстом договора о безопасности

Переговоры Украины и США о десятилетней программе поддержки — это безумие и «бесконечная война», заявил американский предприниматель Илон Маск. Ранее Владимир Зеленский объявил, что Киев и Вашингтон работают над двусторонним соглашением о безопасности, «над конкретным текстом». По его словам, цель сторон — «сделать это соглашение самым надёжным», что включает в себя военную, финансовую и политическую поддержку, а также совместное производство вооружений. По мнению экспертов, выступающие против помощи Киеву делают акцент на том, что демократы своей политикой по украинскому треку способствуют разжиганию конфликта. Само же заявление Зеленского — это очередной пиар-ход, уверены аналитики.

Переговоры Украины и США о десятилетней программе поддержки — это безумие, заявил американский предприниматель Илон Маск, комментируя выступление Владимира Зеленского.

«Это безумие. Бесконечная война», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

Накануне глава киевского режима объявил, что Киев и Вашингтон работают над двусторонним соглашением по безопасности.

«Мы сейчас уже работаем над конкретным текстом. Наша цель — сделать это соглашение самым надёжным. Мы обсуждаем конкретные основы нашей безопасности и сотрудничества. Мы также работаем над отлаживанием конкретных уровней поддержки на этот год и также на следующие десять лет, что включает в себя военную поддержку, а также финансовую и политическую и совместное производство вооружений. Это соглашение должно стать поистине образцовым и отражать силу американского лидерства», — отметил Зеленский.

Он поблагодарил США за прогресс, якобы достигнутый в проектировании этого соглашения.

Американский миллиардер Дэвид Сакс прокомментировал эти слова Зеленского, отметив, что закон о $61 млрд на нужды Киева, подписанный недавно Джо Байденом, «стал лишь началом».

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«Следующие два президента США не смогут это отключить», — подчеркнул он на своей странице в сети X.

В свою очередь, член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин также высказала свою позицию относительно подготовки долгосрочного соглашения между Киевом и Вашингтоном.

«Перманентное финансирование Украины — это как раз то, чего они (демократы. — RT) хотят, и (спикер нижней палаты конгресса США. — RT) Майк Джонсон им это предоставит. Мир для них не вариант, так как он не вяжется с этой экономической бизнес-моделью, основанной на правительственных ассигнованиях в военной сфере, что мерзко и отвратительно», — написала Грин в соцсети X.

По её словам, план администрации Байдена заключается в том, чтобы продолжать финансировать «опосредованную войну с Россией на Украине».

«А когда это не сработает, после того как все украинские мужчины будут убиты, они отправят на места американские войска. Джонсон сделает всё, что бы ни захотел Байден/Шумер, лишь бы только сохранить за собой спикерский молоток. Он полностью продал избирателей-республиканцев, которые обеспечили нам большинство. Его дни как спикера сочтены», — отметила Грин, ранее подавшая ходатайство об отстранении от должности Джонсона.

Переговорный процесс

Напомним, в феврале представитель Госдепа США Дэниел Сайзек сообщил, что заключение договора с киевским режимом о гарантиях безопасности обсуждается в Соединённых Штатах, однако для итогового решения может понадобиться одобрение сената американского конгресса.

Позднее в том же месяце украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина объявила, что Киев хочет подписать договор о безопасности с США до июльского саммита НАТО, который пройдёт в Вашингтоне.

«Я думаю, что это возможно и раньше (саммита НАТО. — RT). Соответствующие переговоры проводились на уровне заместителя главы офиса президента Игоря Жовквы, как вы знаете, (руководитель офиса Владимира Зеленского. — RT) Андрей Ермак поддерживал постоянную связь с (помощником президента США по нацбезопасности. — RT) Джейком Салливаном. То есть с тактической точки зрения переговоры проведены, стратегически принята декларация, это решение может быть принято раньше», — заявила Стефанишина.

Ранее страны «группы семи» объявили о намерениях заключить с Киевом соглашения о гарантиях безопасности. Такие договоры Украина уже подписала с Великобританией, Германией, Данией, Италией, Канадой, Латвией, Нидерландами, Финляндией и Францией. Они заключены на десять лет.

Владимир Зеленский на саммите НАТО

© president.gov.ua

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в этих соглашениях нет речи о «гарантиях», но лишь констатируется то, «что и так делается» союзниками Киева, и ничего сверх этого «никто не обещает».

«Цена западных «гарантий» в отношении Украины хорошо известна... Вновь протягивая «пряник» киевскому режиму, западники преследуют одну цель — превратить Украину в бесправную колонию и использовать её как инструмент против России. Их «гарантии» не стоят ровным счётом ничего», — подчеркнула Захарова.

«Намеренная эскалация»

Как отмечают эксперты, заявления Маска, Сакса и Грин свидетельствуют о намерениях противников Демпартии сделать акцент на том, что демократы своей политикой по украинскому треку способствуют разжиганию конфликта.

«Речь идёт о намеренной эскалации ситуации, о чём и говорят Маск и лагерь трампистов, включая Грин», — сказал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов в разговоре с RT.

Причём сами заявления Зеленского — это «очередной пиар-ход» как со стороны киевского режима, так и со стороны администрации демократов, считает Семибратов.

«У США, как и у других стран НАТО, которые уже подписали соглашения с Киевом или только планируют это сделать, есть сиюминутный интерес — выжать все соки из украинского проекта для себя в виде противодействия России. Но когда американцы и их союзники поймут, что Украина приносит куда больше издержек, естественно, она будет в тот же момент слита», — сказал Семибратов.

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Однако, по его словам, на данном этапе интенсификация переговоров по заключению соглашений между Украиной и США, а также другими странами НАТО в большей степени нужна администрации Байдена в ходе разворачивающейся предвыборной кампании.

«Сейчас демократы пытаются закрепить свой успех с выделением $60 млрд Украине. Понятно, что Киев получит значительно меньше, поскольку большая часть из этих денег останется в США, а часть Украина получит в кредит. Демократы хотят продолжить своё успешное продвижение по этому треку и закрепить Украину как долгосрочный тренд. Но в то же время, даже если мы представим себе, что подобный документ будет заключён, это не означает, что Киеву удовлетворят все его военные нужды», — отметил аналитик.

Более того, если киевский режим будет «просто поглощать деньги» американских налогоплательщиков, не принося каких-либо конкретных результатов, то как бы Вашингтон ни клялся на уровне доктринальных заявлений о приверженности идеям защиты украинской демократии от так называемой российской агрессии, никто на Западе Киеву в этих условиях помощи больше не окажет, сказал Семибратов.

«Сейчас в Киеве и администрации Байдена делают ставку на то, чтобы в информационном пространстве было как можно больше сообщений о колоссальной поддержке Киева, на этот раз и за счёт туманных обещаний в соглашении о безопасности. Однако на самом деле речи о какой-то конкретной долгосрочной поддержке не идёт, учитывая шаткость позиций киевского режима. США на это пока не готовы делать ставку», — уверен аналитик.

Кандидат политических наук доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман назвал заявления Зеленского о программе десятилетней поддержки Украины, которую планирует Вашингтон, «странными», поскольку администрация Байдена не может с уверенностью говорить «даже о собственном политическом будущем».

Белый дом

AP

© Andrew Harnik

«Неизвестно, кто окажется в Белом доме после очередных президентских выборов. Теоретически Трамп в случае прихода к власти может аннулировать все достигнутые договорённости. Да и соглашение о долгосрочной поддержке Киева, скорее всего, будет рамочным и довольно туманным. Главное назначение этого документа заключается в том, чтобы мотивировать европейских союзников США делать долгосрочные инвестиции в бесперспективный украинский проект», — отметил Фельдман в беседе с RT.

Кроме того, по его словам, подобным образом американцы пытаются поднять боевой дух ВСУ в преддверии «очень тяжёлого для них летнего периода».

«Переговоры Киева и Вашингтона о заключении соглашения в любом случае следует трактовать как сигнал об их нежелании искать мирный путь урегулирования конфликта. Они мобилизуют ресурсы для долгосрочного противостояния», — считает Фельдман.

В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков обратил внимание, что переговоры о заключении десятилетнего соглашения о безопасности между США и Украиной, а также с другими странами НАТО — это наиболее очевидный признак того, что киевский режим никто не собирается принимать в Североатлантический альянс.

«Иначе все эти соглашения о безопасности просто не нужны были бы, имела бы место коллективная безопасность в рамках НАТО. А текущий договор, о котором ведут дискуссии в США, — это некий субститут, притом что там наверняка будут максимально размытые формулировки. Дело в том, что Соединённые Штаты не могут гарантировать никакой безопасности Киеву, и после подписания документа ничего системно не поменяется. Просто на бумаге будет закреплён весь нынешний уровень кооперации между США и Украиной», — пояснил аналитик в комментарии RT.

Дудаков также считает, что вне зависимости от того, кто будет занимать место президента США в последующие годы, если американской администрации «сильно захочется», она может «сбросить киевский режим» примерно тем же образом, как Байден поступил с афганским руководством в 2021 году.