«Иллюзия транспарентности»: как в Минобороны Украины намерены создавать наблюдательные советы

В Министерстве обороны Украины сообщили о начале работы над созданием наблюдательных советов в закупочных агентствах при ведомстве. Как отмечается, это поможет «обеспечить контроль и доверие» к оборонным закупкам. Уже объявлен набор на должности «независимых членов» наблюдательного совета в Агентство оборонных закупок, которые должны привнести «больше объективности», обеспечивая «наивысший уровень профессионализма и ответственности» в управлении «важными делами национальной безопасности», сообщил замминистра обороны Украины Дмитрий Клименков. По мнению экспертов, Киев продолжает прилагать максимальные усилия для создания иллюзии существующей в украинской государственной системе транспарентности. Однако коррупция на Украине достигла таких масштабов, что никакие наблюдательные советы коренным образом ситуацию не изменят, считают аналитики.

Минобороны Украины сообщило о начале работы над созданием наблюдательных советов в закупочных агентствах при ведомстве. Как отмечается, это якобы поможет обеспечить «контроль и доверие» к оборонным закупкам.

«Создание наблюдательного совета — это ещё один шаг к современной системе корпоративного управления агентством (оборонных закупок. — RT), а также обеспечения контроля и доверия к оборонным закупкам. Независимые члены совета должны дать больше объективности, обеспечивая наивысший уровень профессионализма и ответственности в управлении этими важными делами национальной безопасности», — отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Как сообщили в украинском Минобороны, Агентство оборонных закупок, которое отвечает за приобретение вооружений, боеприпасов и военной техники для ВСУ «по стандартам НАТО», объявило отбор на должности «независимых членов» наблюдательного совета. Конкурс продлится до 3 мая.

В самом агентстве призвали «подавать свои кандидатуры» специалистов «с безупречной репутацией» и желанием внести «весомый вклад в эффективность обеспечения» Вооружённых сил Украины.

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«В настоящее время Агентство оборонных закупок проходит через масштабную трансформацию, чтобы изменить правила игры в закупках вооружения и усилить возможности ВСУ на поле боя. Создание наблюдательного совета обеспечит институциональную устойчивость агентства, современное корпоративное управление и независимый контроль его работы», — утверждается в сообщении структуры.

Уточняется, что члены наблюдательного совета будут отвечать за обеспечение «необходимого уровня прозрачности» в работе агентства.

Ранее представители Минобороны Украины и НАТО обсудили реформирование системы оборонных закупок. Как отметил заместитель украинского министра обороны Станислав Гайдер, система его ведомства «проходит долгий и нелёгкий путь» трансформации «от неэффективных к современным подходам». В частности, речь идёт о создании ряда структур, призванных обеспечить «эффективное взаимодействие» с соответствующими комитетами Совета Украина — НАТО.

Так, в Минобороны Украины впервые за время существования ведомства появился аудиторский комитет, в который вошли представители Североатлантического альянса. Одна из задач новой структуры — поддерживать «высокое доверие общества» к Министерству обороны Украины как государственному институту. Как заявил замглавы ведомства Юрий Джигир, создание такого комитета — это возможность привлечь для работы в сфере внутреннего аудита «признанных иностранных партнёров». Он считает, что новый орган «будет служить предохранителем от политического вмешательства».

Владимир Зеленский на совещании с кабмином Украины

© Офис Президента Украины

«Такой шаг говорит о нашей готовности к внедрению самых высоких международных стандартов», — сказал Джигир.

В аудиторский комитет вошли, в частности, руководитель Службы внешнего надзора штаб-квартиры НАТО Франсуа Готье и оценщик надзорных программ офиса генерального инспектора Департамента обороны США Джозеф Ингигноли, а также госсекретарь украинского Минобороны Людмила Дараган.

Коррупционная составляющая

Напомним, в феврале 2023 года генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что были предъявлены обвинения в коррупции ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы Минобороны страны.

По данным украинских СМИ, речь шла о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок Министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалову предъявили обвинения на фоне скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам, за что он был арестован. По информации украинских средств массовой информации, Минобороны закупает продукты для военных вдвое и втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах Киева.

После того как Рустем Умеров занял пост министра обороны Украины, в январе текущего года он объявил о масштабной коррупции в украинском оборонном ведомстве. По данным министра, внутренний аудит выявил нарушения «за последние четыре месяца более чем на 10 млрд гривен».

Министр обороны Украины Рустем Умеров

Gettyimages.ru

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«Популистская мера»

Как отметил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов в беседе с RT, официальный Киев продолжает прилагать максимальные усилия для создания «иллюзии существующей в украинской государственной системе транспарентности».

«Создание наблюдательных советов — это следующий шаг после введения натовского аудита для украинского Министерства обороны. На самом деле подобными мерами Киев хочет показать, что готов играть максимально по правилам НАТО, в том числе в такой достаточно чувствительной для себя сфере, как закупки для оборонного ведомства. Не исключено, что западные партнёры, приглашённые в подобные структуры, даже проведут ряд резонансных разбирательств над коррупционерами, чтобы продемонстрировать якобы готовность киевского режима максимально эффективно расходовать помощь стран НАТО», — пояснил Семибратов.

Однако, по его словам, всё это делается лишь для того, чтобы Украина всё-таки получала новые поставки вооружений от США и их союзников.

«Сейчас сложилась интересная ситуация: ЕС готов вернуться к оказанию более активной помощи, к поставкам дополнительных боеприпасов, тем более что в Западной Европе вводятся в строй дополнительные производственные мощности, которые позволяют поставлять дополнительное военное снаряжение ВСУ. И сейчас задача Киева заключается в том, чтобы всё это получить и по возможности, конечно же, привлечь к себе ещё и внимание американцев», — сказал Семибратов.

По его словам, понимая, что история «про натовский аудит» уже ушла из активного медийного оборота, Киев решил «подогреть к себе интерес» за счёт новостей о создании наблюдательных советов при Минобороны.

«Киевский режим пытается вернуть в дискуссионные общественные медийные пространства историю о создании институтов внутреннего контроля в рамках Министерства обороны Украины. И естественно, весь этот манёвр упирается лишь в одно — в необходимость получения новых военных поставок для ВСУ как из Западной Европы, так и из США», — заметил Семибратов.

Сходного мнения придерживается и старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин. По его словам, в ведомстве стараются представить свою деятельность «более прозрачной», чтобы увеличить шансы на получение большего количества западной помощи.

«Ведь конгресс США никак не может согласовать выделение поддержки Украине. А в случае прихода Дональда Трампа к власти ситуация только усугубится, поскольку политик выступает прежде всего за следование интересам Соединённых Штатов. Есть большая вероятность, что по той или иной причине эта помощь сократится. В то же время европейцы пока не в состоянии перевести свою экономику на военные рельсы для предоставления необходимого количества вооружений и боеприпасов киевскому режиму. Поэтому тут со стороны Киева в ход идёт своего рода театральная пантомима, чтобы выбить из западных спонсоров побольше финансирования», — сказал Камкин в разговоре с RT.

Он также назвал создание наблюдательных советов при Минобороны Украины «популистской мерой» киевского режима.

«Тотальная коррупция и разворовывание поступающей помощи с Запада — ключевой показатель отсутствия всякой транспарентности в структурах власти Украины. И чтобы хоть как-то поднять авторитет киевского режима, ему приходится идти на такие меры, как создание видимости прозрачности», — пояснил Камкин в комментарии RT.

Офис президента Украины

РИА Новости

© Андрей Стенин

По его словам, создание наблюдательных советов при Минобороны Украины — это если не «следствие натовского аудита», то «игра на опережение».

«Когда западные аудиторы приедут, в Киеве им с гордостью покажут работу наблюдательных советов. Всё это направлено не только на внешних кураторов, но и на внутреннюю аудиторию, которая устала узнавать о коррупционных скандалах в украинском Минобороны. Однако коррупция на Украине достигла таких масштабов, что уже никакие аудиторы и наблюдательные советы коренным образом ситуацию не исправят», — заключил Камкин.