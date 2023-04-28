С началом СВО: Шойгу заявил о задействовании против России военного потенциала практически всех стран НАТО

Военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО были задействованы против России после начала СВО, заявил Сергей Шойгу. По словам министра обороны РФ, замысел США и их союзников нацелен на то, чтобы нанести стратегическое поражение Москве, создать угрозу Пекину и сохранить своё монопольное положение в мире. Он отметил, что в 2014 году на Украине произошёл «майданный антиконституционный переворот», который привёл к формированию «враждебного националистического, русофобского режима». В результате России не оставили вариантов, кроме как устранить исходящие с украинской территории угрозы, заключил Шойгу.

Против России с началом специальной военной операции на Украине были задействованы возможности и боевой потенциал практически всех стран НАТО. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании глав Минобороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели.

«Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству с Российской Федерацией. Незамедлительно против России были введены масштабные санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наёмников. Таким образом, был задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО», — сказал Шойгу.

По его словам, конфликт на Украине подтверждает нацеленность США и их союзников на провоцирование других стран к военному противостоянию с Россией и КНР.

«Сегодня Вашингтон и их пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании других стран к военному противоборству с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем. Ярким подтверждением такой преступной политики является конфликт на Украине. Его истинная цель — нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить своё монопольное положение в мире», — добавил он.

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Как отметил Шойгу, Запад потратил более $5 млрд «на майданный антиконституционный переворот в 2014 году», что привело к формированию у российских рубежей «враждебного националистического, русофобского режима, который с рвением бросился решать на Украине «русский вопрос».

«России не оставили иных вариантов, кроме как устранить исходящие с территории Украины угрозы военным путём. Задачи наши ясны, и специальная военная операция будет доведена до конца», — подчеркнул российский министр.

Западные поставки оружия киевскому режиму

Сергей Шойгу в ходе выступления также обратил внимание министров обороны стран — участниц ШОС на тот факт, что вооружение, передаваемое Украине, попадает в руки террористов. По его словам, это сказывается на стабильности в Европе и мире в целом.

«Передаваемое вооружение попадает на чёрный рынок и далее в руки террористических организаций, что создаёт дополнительные риски, особенно с учётом заявлений о поставках ВСУ боеприпасов с сердечником из обеднённого урана», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что поставки оружия киевскому режиму, осуществляемые странами Запада, «лишь затягивают конфликт, приводят к новым жертвам и разрушениям инфраструктуры».

Корреспондент RT Мурад Газдиев в своём материале разбирался, чем грозит использование ВСУ боеприпасов с обеднённым ураном.

Западная «помощь»: чем грозит использование ВСУ боеприпасов с обеднённым ураном

Биологическая программа Пентагона на Украине

Ещё одной темой, на которую Сергей Шойгу обратил внимание своих коллег, — это военно-биологические программы Пентагона на Украине, которые направлены на разработку компонентов биологического оружия.

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«На примере Украины мы видим двойное назначение этих программ и их фактическую направленность на разработку компонентов биологического оружия, что является прямым нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», — заметил министр обороны РФ.

Он сказал, что российская сторона неоднократно доводила до мирового сообщества опасения относительно того, что реализация Пентагоном военно-биологических программ, в том числе перенос наиболее опасных исследований в третьи страны, «представляет серьёзную опасность для других государств и целых регионов».

«Вся эта деятельность продолжается в том числе по причине невнятной реакции некоторых государств из-за боязни идти на конфронтацию с американскими властями», — пояснил Шойгу.

Ранее посольство РФ в США сообщило, что Вашингтон до сих пор не дал ответа на ряд вопросов о своей деятельности, нарушающей Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) и касающейся работы биологических лабораторий за рубежом, в том числе на Украине.