Шойгу: Запад провоцирует другие страны на военное противостояние с Россией и КНР

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Соединённые Штаты и их союзники нацелены на провоцирование других стран к военному противостоянию с Москвой и Пекином.
Шойгу: Запад провоцирует другие страны на военное противостояние с Россией и КНР
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Вашингтон и их пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании других стран к военному противоборству с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем», — сообщил он на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели.

Шойгу отметил, что истинная цель конфликта на Украине состоит в том, чтобы «нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю».

Шойгу также подчеркнул, что попытки Запада воздействовать на партнёров Москвы ради изоляции российской стороны терпят крах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться.

По его словам, Россия идёт своей дорогой и показывает хорошие результаты.

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