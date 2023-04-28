Шойгу: ни один российско-индийский проект в области ВТС не был свёрнут

Все российско-индийские проекты в области военно-технического сотрудничества успешно реализуются, ни один из них не был свёрнут.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом в Нью-Дели.

«Несмотря на все сложности текущей международной политической ситуации, ни один из совместных проектов в этой сфере свёрнут не был», — заявил Шойгу.

Он отметил, что углубление российско-индийского сотрудничества остаётся неизменным.

Ранее Сингх заявил, что индийская сторона считает Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) объединением, имеющим важное значение для развития оборонного партнёрства.