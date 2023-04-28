Глава Минобороны Индии назвал ШОС важной организацией для оборонного сотрудничества
«Индия рассматривает ШОС как важную организацию для развития сотрудничества в области обороны между государствами-членами. Мы как нация хотим и дальше укреплять дух доверия и сотрудничества между членами ШОС», — цитирует его ТАСС.
По его словам, индийская сторона «полна решимости сделать эту организацию сильнее». Также он отметил готовность Индии внести свой вклад в выполнение мандата ШОС и противостоять общим вызовам современности.
Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в столицу Индии для участия в совещании министров обороны стран — участниц ШОС.