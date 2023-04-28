Глава Минобороны Индии назвал ШОС важной организацией для оборонного сотрудничества

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что индийская сторона считает Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) объединением, имеющим важное значение для развития оборонного партнёрства.

«Индия рассматривает ШОС как важную организацию для развития сотрудничества в области обороны между государствами-членами. Мы как нация хотим и дальше укреплять дух доверия и сотрудничества между членами ШОС», — цитирует его ТАСС.

По его словам, индийская сторона «полна решимости сделать эту организацию сильнее». Также он отметил готовность Индии внести свой вклад в выполнение мандата ШОС и противостоять общим вызовам современности.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в столицу Индии для участия в совещании министров обороны стран — участниц ШОС.