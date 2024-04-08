В Минобороны появился аудиторский комитет, в который вошли аудиторы из НАТО

В Министерстве обороны Украины появился аудиторский комитет, в который вошли аудиторы из НАТО. Как утверждает Киев, это будет совещательный орган для проведения внутреннего аудита, он будет давать рекомендации по финансовому контролю.

«СТРАНА.ua» обратила внимание на то, что в состав комитета вошли руководитель Службы внешнего надзора штаб-квартиры НАТО Франсуа Готье, оценщик надзорных программ офиса генерального инспектора Департамента обороны США Джозеф Ингигноли, руководитель компании по внутреннему аудиту JC Audit Training Ltd Джон Чесшир и международный эксперт по государственному внутреннему финансовому контролю в рамках программы EU4PFM на Украине Манфред ван Кестерен.

Также в составе комитета значатся украинский эксперт национальных и международных проектов Руслана Рудницкая, замминистра обороны Юрий Джигир и госсекретарь Минобороны Людмила Дараган.

В феврале генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч заявил, что после изучения поставок Киеву американского оружия, в том числе с участием подрядчиков, было возбуждено более 50 уголовных дел.