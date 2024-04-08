RT в Telegram
Подпишись

В Минобороны появился аудиторский комитет, в который вошли аудиторы из НАТО

Короткая ссылка
В Министерстве обороны Украины появился аудиторский комитет, в который вошли аудиторы из НАТО. Как утверждает Киев, это будет совещательный орган для проведения внутреннего аудита, он будет давать рекомендации по финансовому контролю.
В Минобороны появился аудиторский комитет, в который вошли аудиторы из НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir Baranov

«СТРАНА.ua» обратила внимание на то, что в состав комитета вошли руководитель Службы внешнего надзора штаб-квартиры НАТО Франсуа Готье, оценщик надзорных программ офиса генерального инспектора Департамента обороны США Джозеф Ингигноли, руководитель компании по внутреннему аудиту JC Audit Training Ltd Джон Чесшир и международный эксперт по государственному внутреннему финансовому контролю в рамках программы EU4PFM на Украине Манфред ван Кестерен.

Также в составе комитета значатся украинский эксперт национальных и международных проектов Руслана Рудницкая, замминистра обороны Юрий Джигир и госсекретарь Минобороны Людмила Дараган.

В феврале генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч заявил, что после изучения поставок Киеву американского оружия, в том числе с участием подрядчиков, было возбуждено более 50 уголовных дел.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить