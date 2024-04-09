«Имитирует борьбу с коррупцией»: Киев объявил о создании комитета с аудиторами из НАТО в Минобороны Украины

В Минобороны Украины впервые за время существования ведомства появился аудиторский комитет, в который вошли представители НАТО, сообщается на сайте МО страны. Как утверждает Киев, это будет координационный совещательный орган для департамента внутреннего аудита, который станет давать рекомендации по реформе финансового контроля в ведомстве. По словам замглавы Минобороны Украины Юрия Джигира, новый орган будет служить якобы «предохранителем от политического вмешательства». Однако, по мнению экспертов, новый аудиторский комитет в рамках Минобороны Украины был создан, чтобы «замаскировать коррупционные схемы» в ведомстве, в том числе касающиеся использования западной помощи.

В Минобороны Украины впервые за время существования ведомства появился аудиторский комитет, в который вошли аудиторы из НАТО, сообщается на сайте МО страны. Указ о создании органа подписал украинский министр обороны Рустем Умеров.

«Комитет — одна из составляющих новой модели реформы финансового контроля в Министерстве обороны Украины. В состав комитета входят сертифицированные внутренние аудиторы из государств — членов НАТО и Украины с многолетним опытом предоставления услуг по внутреннему аудиту», — говорится в сообщении.

Как отмечается, аудиторский комитет создаётся для «консультаций и рассмотрения вопросов», связанных с осуществлением деятельности по внутреннему аудиту. Ещё одна задача новой структуры — поддерживать «высокое доверие общества» к Министерству обороны как государственному институту.

«Он (комитет. — RT) будет усиливать функцию внутреннего аудита и одновременно будет органом, который будет развивать его функционал», — подчёркивается в пресс-релизе МО Украины.

Как заявил замглавы ведомства Юрий Джигир, создание такого комитета — это возможность привлечь для работы в сфере внутреннего аудита «признанных иностранных партнёров».

«Минобороны пригласило в комитет специалистов, имеющих должную экспертизу, репутацию, авторитет, навыки и опыт. Орган будет служить предохранителем от политического вмешательства. Такой шаг говорит о нашей готовности к внедрению самых высоких международных стандартов», — отметил Джигир.

В состав аудиторского комитета вошли руководитель Службы внешнего надзора штаб-квартиры НАТО Франсуа Готье, оценщик надзорных программ офиса генерального инспектора Департамента обороны США Джозеф Ингигноли, руководитель компании по внутреннему аудиту JC Audit Training Ltd Джон Чешир и международный эксперт по государственному внутреннему финансовому контролю в рамках программы EU4PFM на Украине Манфред ван Кестерен. Также в составе комитета значатся Джигир, госсекретарь украинского Минобороны Людмила Дараган, украинский эксперт национальных и международных проектов Руслана Рудницкая.

Помимо аудиторского комитета, в Минобороны Украины планируется создание ещё ряда подобных структур, которые должны обеспечить «эффективное взаимодействие» с соответствующими комитетами Совета Украина — НАТО. Об этом сообщил заместитель украинского министра обороны Украины Станислав Гайдер.

Министерство обороны Украины

РИА Новости

© Стрингер

По данным МО Украины, представители стран блока и Киев обсудили реформирование системы оборонных закупок и финансирование средне- и долгосрочных проектов помощи киевскому режиму. Как резюмировал Гайдер, украинская система Минобороны «проходит долгий и нелёгкий путь» трансформации «от неэффективных к современным подходам».

Системные нарушения

Напомним, ещё в сентябре прошлого года, после того как Рустем Умеров занял пост министра обороны Украины, он сообщил, что одной из первых его задач станет аудит всех направлений, которые находятся в ведении министерства. Тогда он утверждал, что хочет разработать концепцию трансформации оборонной системы страны.

В том же месяце, чтобы организовать проверку данных об отправленной на Украину Соединёнными Штатами военной помощи, в Киев прибыл высокопоставленный представитель управления генерального инспектора Пентагона, сообщается в пресс-релизе американского ведомства. В документе также отмечалось, что на Украину «будет направлен дополнительный персонал для содействия проведению программных обзоров и исследовательской работы».

Позднее, в январе текущего года, Умеров объявил о масштабной коррупции в украинском Министерстве обороны. По его словам, внутренний аудит ведомства выявил нарушения — «за последние четыре месяца более чем на 10 млрд гривен».

Владимир Зеленский и глава Минобороны Украины Рустем Умеров

globallookpress.com

© Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

«Для видимости»

Как отметил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, судя по последним заявлениям Минобороны Украины о создании аудиторского комитета с участием представителей стран НАТО, а также более ранним сообщениям Пентагона, украинские вооружённые силы и профильное ведомство страны «постепенно переходят под полное внешнее управление».

«Сейчас уже очевидно, что систему распределения поставок оружия стран НАТО Запад пытается взять под контроль изнутри — с помощью нового аудиторского комитета. Это может стать некой прелюдией к тому, что и военные операции непосредственно на линии боевого соприкосновения полностью будут планироваться и осуществляться натовским командованием», — рассказал в беседе с RT Семибратов.

Впрочем, по его словам, такая система даже с участием представителей Запада не способна предотвратить случаи коррупции и перепродажи вооружений стран НАТО третьим государствам.

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«Дело в том, что достаточно приличная часть западного вооружения, которое выделяется Украине, до рядовых ВСУ не доходит, а отправляется непосредственно на чёрные рынки куда-то в сторону Ближнего Востока и Латинской Америки. Там можно свободно купить ПТРК Javelin, боеприпасы, стрелковые вооружения», — констатировал Семибратов.

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ политолог Иван Скориков заметил, что новый аудиторский комитет в рамках украинского Минобороны был создан, чтобы «замаскировать коррупционные схемы» в ведомстве.

«В Киеве представляют всё так, будто бы братья-американцы вместе со всем евро-атлантическим альянсом придут и научат украинский режим соответствовать идеалам Запада. Но на деле это будет именно маскировка, а не решение конкретных проблем, поскольку на Украине всегда находили каких-то козлов отпущения, которые якобы отвечали за коррупцию, но на них даже не заводили уголовные дела. В украинской политике и в украинской армии рука руку моет. Для видимости борьбы с коррупцией в Киев пригласили аудиторов НАТО, фактически признав, что альянс теперь будет управлять не только армией Украины, но и её финансами», — сказал в комментарии RT Скориков.

В свою очередь, как считает Семибратов, на фоне значительного снижения интенсивности поставок западного оружия на Украину Киеву «приходится ставить себя и свои действия на проверку, лишь бы вернуть доверие общества на Западе и получать новые транши».

«Дела на линии боевого соприкосновения для ВСУ настолько плохи, что киевский режим уже готов принять любые, даже самые кабальные условия со стороны своих так называемых западных партнёров. Если раньше речь шла о том, что Украина фактически потеряла свою субъектность, то теперь мы можем стать свидетелями процесса, который будет иметь уже юридические рамки десуверенизации Украины», — полагает Семибратов.

По его словам, соглашаясь на условия западных партнёров, Киев рассчитывает «пустить им пыль в глаза».

«На Украине прекрасно понимают, что в западном информационном пространстве сложился высокий уровень недоверия к киевскому режиму из-за многочисленных скандалов, связанных с коррупцией и с тем, что оружие, предназначенное для украинских военных, оказывалось в третьих странах. И создание нового аудиторского комитета с участием представителей НАТО — это попытка поднять градус доверия к Киеву со стороны западного общественного мнения, что теоретически должно позволить странам Запада возобновить процесс выделения помощи Украине. На Западе в медийном пространстве эта история будет представлена как пример якобы существующей у Украины транспарентности», — отметил аналитик.

Поставка западного оружия на Украину

AP

© Efrem Lukatsky

По мнению кандидата политических наук, доцента Академии труда и социальных отношений Павла Фельдмана, команда Зеленского попросту «имитирует борьбу с коррупцией», дабы переубедить своих западных спонсоров в том, что Украина «нецелевым образом расходует предоставляемые ей средства».

«Идея о создании международного аудиторского комитета в одной из самых коррумпированных стран на земле сама по себе звучит довольно абсурдно. Вероятно, в первый же день работы этого нового органа украинское руководство начнёт предлагать зарубежным ревизорам взятки за их молчание. Всё это шоу делается для западных зрителей, в первую очередь — членов палаты представителей США, которые возвращаются к обсуждению закона о представлении Киеву помощи в размере $60 млрд. Многие конгрессмены выступают категорически против, поскольку не хотят дарить деньги американских налогоплательщиков неэффективным управленцам и казнокрадам в Киеве», — рассказал Фельдман в беседе с RT.

Поэтому вряд ли киевскому режиму удастся «спасти свою репутацию» даже за счёт привлечения аудиторов из НАТО в новый комитет Минобороны Украины, отметил Фельдман.

«Власти западных стран и многие жители уже прекрасно понимают, с кем имеют дело, и не питают иллюзий. Американцы в любом случае планируют переложить бремя содержания киевского режима на страны ЕС. А европейцы, в свою очередь, не решатся полностью бросить Украину на произвол судьбы, поскольку следуют инструкциям Вашингтона», — заключил эксперт.