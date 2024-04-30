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В Москве рассказали о программе развития туризма до 2030 года

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе развития туризма до 2030 года. На долю столицы придётся 35—40% от общего числа туристов в России — 52 млн человек.
В Москве рассказали о программе развития туризма до 2030 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на личный блог Собянина.

«Плюс город будет ежегодно принимать примерно 20 млн экскурсантов — гостей, которые приезжают без ночёвки на один день», — сказал мэр.

Реализация программы развития туризма столицы до 2030 года призвана внести значительный вклад в решение задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным — вдвое увеличить турпоток (до 140 млн человек ежегодно).

«Столица внесёт существенный вклад в достижение национального показателя, не только привлекая туристов, но и генерируя турпоток в другие регионы, — на москвичей приходится самый большой процент туристов из всех, путешествующих по стране», — сообщил Собянин.

По предварительной оценке, выручка отрасли вырастет в 2,7 раза и составит 3,6 трлн рублей.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что для крупнейших операторов Китая проведут выездные презентации «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!», они состоятся 7—11 мая в Шанхае, Пекине и Чэнду.

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