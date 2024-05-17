Россиянам дали советы, как правильно рассчитать будущую пенсию

Аналитики «Авито Работы» составили инструкцию, из чего формируется пенсия россиян и как её рассчитать. RT ознакомился с предоставленным материалом.

Прежде всего надо узнать количество накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), посоветовали специалисты.

Как пояснили эксперты, необходимо зайти в личный кабинет на сайте «Госуслуги», перейти в раздел «Работа и пенсия», найти и открыть информацию о количестве индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и стаже.

«Запишите количество ваших ИПК, узнайте текущую стоимость одного пенсионного коэффициента. В 2024 году она составляет 133,05 рубля. Узнайте размер фиксированной выплаты — в 2024 году она составляет 8 134,88 рубля. Умножьте количество ваших ИПК на стоимость одного коэффициента. Добавьте к полученному результату фиксированную часть», — объяснили специалисты.

Допустим, у вас накоплено 100 ИПК, предположили в сервисе.

«Рассчитываем пенсию по ИПК: 100 × 133,05 = 13 305 рублей. Добавляем фиксированную часть: 13 305 + 8 134,88 = 21 439,88 рубля», — объяснили собеседники RT.

Помимо этого, необходимо убедиться в соблюдении условий выхода на пенсию по старости.

«Страховой стаж должен быть не менее 15 лет. Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК, пенсионные баллы) не менее 28,2», — добавили они.

Отмечается, что возраст выхода на пенсию по старости в 2024 году для мужчин — 63 года, для женщин — 58 лет.

«В 2026 году для мужчин — в 64 года, для женщин — в 59 лет. В 2028 году и позже для мужчин — в 65 лет, для женщин — в 60 лет», — подчёркивается в материале.

Для досрочной пенсии: ИПК должен быть не менее 30, отметили в компании.

«Для некоторых категорий пенсионеров (например, опекающих недееспособных или работавших на Крайнем Севере) фиксированная часть может быть увеличена. Индивидуальные предприниматели платят фиксированные страховые взносы, размер которых зависит от величины дохода плательщика за расчётный период», — пояснили эксперты.

По их словам, если у вас оказалось недостаточно стажа, коэффициентов или отсутствовали страховые взносы, вам гарантировано право на социальную пенсию, которая выплачивается государством.

«Однако право на её получение появляется на пять лет позже назначения страховой пенсии по старости. В 2024 году мужчины могут выйти на социальную пенсию в 68 лет, женщины — в 63 года. В 2026 году: мужчины — в 69 лет, женщины — в 64 года. В 2028 году и позже: мужчины — в 70 лет, женщины — в 65 лет», — рассказали специалисты.

Если начисленная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в вашем регионе, Социальный фонд России (СФР) установит федеральную социальную доплату к пенсии, напомнили в сервисе.

Также существует корпоративная пенсия, которая представляет собой дополнительный источник дохода на пенсии, формируемый с участием работодателя и негосударственного пенсионного фонда.

«Условия корпоративной пенсии, размер взносов работодателя и работника, а также возможность наследования средств определяются конкретной пенсионной схемой, выбранной сотрудником», — заключили аналитики.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила включить в страховой стаж матери период с момента рождения третьего ребёнка до достижения ею пенсионного возраста.