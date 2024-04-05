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В России предложили меры по увеличению страхового стажа для многодетных матерей

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Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила включить в страховой стаж матери период с момента рождения третьего ребёнка до достижения ею пенсионного возраста. Копия обращения на имя заместителя председателя Госдумы Анны Кузнецовой есть в распоряжении RT.
В России предложили меры по увеличению страхового стажа для многодетных матерей
  • РИА Новости

Как напомнила Волынец, 29 февраля 2024 года Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, отметил, что необходима постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии.

Она добавила, что меры государственной поддержки в России позволяют маме при желании возвращаться на работу максимально быстро после рождения ребёнка.

«В то же время многодетная мама после рождения третьего ребёнка, которая хочет посвятить время заботе о своих детях, беспокоится, что уход за детьми негативно скажется на её будущей пенсии и других страховых социальных выплатах», — объяснила собеседница RT.

Детский омбудсмен считает целесообразным учитывать в страховом стаже матери период с момента рождения третьего ребёнка до достижения ею пенсионного возраста.

По её словам, данная инициатива направлена на поддержку материнства, семейных ценностей и уважения к выбору многодетных родителей, посвятивших себя воспитанию детей. 

«С учётом вышеизложенного прошу Вас, уважаемая Анна Юрьевна, в защиту прав и интересов детей поддержать вышеуказанную инициативу и разработать соответствующий законопроект, который приведёт к положительным изменениям в жизни многодетных семей», — говорится в тексте обращения.

Ранее Волынец предложила ввести запрет на продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет.

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