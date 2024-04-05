В России предложили меры по увеличению страхового стажа для многодетных матерей
- РИА Новости
Как напомнила Волынец, 29 февраля 2024 года Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, отметил, что необходима постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии.
Она добавила, что меры государственной поддержки в России позволяют маме при желании возвращаться на работу максимально быстро после рождения ребёнка.
«В то же время многодетная мама после рождения третьего ребёнка, которая хочет посвятить время заботе о своих детях, беспокоится, что уход за детьми негативно скажется на её будущей пенсии и других страховых социальных выплатах», — объяснила собеседница RT.
Детский омбудсмен считает целесообразным учитывать в страховом стаже матери период с момента рождения третьего ребёнка до достижения ею пенсионного возраста.
По её словам, данная инициатива направлена на поддержку материнства, семейных ценностей и уважения к выбору многодетных родителей, посвятивших себя воспитанию детей.
«С учётом вышеизложенного прошу Вас, уважаемая Анна Юрьевна, в защиту прав и интересов детей поддержать вышеуказанную инициативу и разработать соответствующий законопроект, который приведёт к положительным изменениям в жизни многодетных семей», — говорится в тексте обращения.
Ранее Волынец предложила ввести запрет на продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет.