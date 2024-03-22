В России предлагают запретить продавать сладкую газировку детям до 18 лет
Копии обращения на имя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева и на имя члена комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Ларионовой есть в распоряжении RT.
Как подчеркнула Волынец, одной из целей государственной политики в интересах детей является защита от факторов, негативно влияющих на их физическое развитие.
Кроме того, она напомнила, что газированные напитки включены в перечень продуктов и блюд, которые не допускаются для реализации в организациях общественного питания образовательных учреждений.
Детский омбудсмен подчеркнула, что подобные напитки, содержащие искусственные красители, консерванты и ароматизаторы, могут оказывать негативное воздействие на здоровье детей, состояние их зубов, а также приводить к ожирению и нарушениям обмена веществ.
«Учитывая важность данной проблемы для общества, прошу Вас поддержать инициативу по введению запрета на продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет и разработать соответствующий законопроект», — говорится в тексте обращения.
Вместе с тем, по мнению собеседницы RT, необходимо принимать во внимание не только меры по запрету, но и содействие в информационной кампании о вреде употребления данного типа продукции.
«Важно просвещать родителей и детей о вреде потребления сильногазированных напитков и стимулировать использование более полезных и природных альтернатив», — заключила она.
Ранее Волынец предложила ограничить распространение контента, который содержит опасные «игры» с детьми, а также помечать его соответствующей маркировкой.