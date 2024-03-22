В России предлагают запретить продавать сладкую газировку детям до 18 лет

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести запрет на продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет.

Копии обращения на имя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева и на имя члена комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Ларионовой есть в распоряжении RT.

Как подчеркнула Волынец, одной из целей государственной политики в интересах детей является защита от факторов, негативно влияющих на их физическое развитие.

Кроме того, она напомнила, что газированные напитки включены в перечень продуктов и блюд, которые не допускаются для реализации в организациях общественного питания образовательных учреждений.

Детский омбудсмен подчеркнула, что подобные напитки, содержащие искусственные красители, консерванты и ароматизаторы, могут оказывать негативное воздействие на здоровье детей, состояние их зубов, а также приводить к ожирению и нарушениям обмена веществ.

«Учитывая важность данной проблемы для общества, прошу Вас поддержать инициативу по введению запрета на продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет и разработать соответствующий законопроект», — говорится в тексте обращения.

Вместе с тем, по мнению собеседницы RT, необходимо принимать во внимание не только меры по запрету, но и содействие в информационной кампании о вреде употребления данного типа продукции.

«Важно просвещать родителей и детей о вреде потребления сильногазированных напитков и стимулировать использование более полезных и природных альтернатив», — заключила она.

Ранее Волынец предложила ограничить распространение контента, который содержит опасные «игры» с детьми, а также помечать его соответствующей маркировкой.