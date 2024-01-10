Содержащий опасные «игры» с детьми контент призвали снабжать пометкой об угрозе

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ограничить распространение контента, который содержит опасные «игры» с детьми, а также помечать его соответствующей маркировкой. С такой инициативой она выступила на фоне скандала вокруг блогера-миллионника Сергея Косенко, который бросил в сугроб, предположительно, своего двухмесячного сына.

Копии обращения на имя депутатов Госдумы Александра Хинштейна и Яны Лантратовой имеются в распоряжении RT.

Как подчеркнула Волынец, в настоящее время на интернет-площадках, в социальных сетях, в том числе блогерами-миллионниками, транслируется фото- и видеоконтент, где, например, дети катаются на тюбингах, привязанные к машине, или родители подбрасывают новорождённых в воздух, а те падают в снег.

По её словам, лица, размещающие подобного рода контент, не задумываются о последствиях такого времяпровождения с детьми.

При этом некоторые родители способны повторить опасное поведение, что может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья ребёнка, отметила детский омбудсмен.

«Чтобы снизить потенциальную опасность от подражания другими лицами такому поведению, считаю необходимым ограничить распространение такого контента и накладывать на него маркировку, которая сигнализировала бы о том, что он содержит информацию, которая может представлять угрозу для ребёнка», — подчёркивается в тексте письма.

В своём обращении к депутатам она попросила поддержать инициативу и инициировать разработку соответствующего законопроекта.

Ранее Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, рассказал в беседе с RT, какое наказание может грозить Косенко.

Блогер разместил в соцсети видео под названием «Первый полёт Лео». Многих подписчиков возмутило такое обращение с ребёнком: ряд комментаторов пригрозили подать заявление в опеку. Как отмечается, он позже оправдался в комментариях: якобы бросил в снег не сына, а куклу. Однако подписчики ему не поверили.