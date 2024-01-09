Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении блогера Сергея Косенко
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«Блогер Сергей Косенко, находящийся за рубежом, разместил в запрещённых в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребёнка в снег.
Также следователям поручено инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче Косенко российским правоохранительным органам и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Косенко разместил в соцсети видео под названием «Первый полёт Лео». Многих подписчиков возмутило такое обращение с ребёнком: ряд комментаторов пригрозили подать заявление в опеку. Как отмечается, блогер позже оправдался в комментариях: якобы бросил в снег не сына, а куклу. Однако подписчики ему не поверили.