Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении блогера Сергея Косенко

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера-миллионника Сергея Косенко, который бросил в сугроб, предположительно, своего двухмесячного сына.

«Блогер Сергей Косенко, находящийся за рубежом, разместил в запрещённых в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребёнка в снег.

Также следователям поручено инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче Косенко российским правоохранительным органам и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Косенко разместил в соцсети видео под названием «Первый полёт Лео». Многих подписчиков возмутило такое обращение с ребёнком: ряд комментаторов пригрозили подать заявление в опеку. Как отмечается, блогер позже оправдался в комментариях: якобы бросил в снег не сына, а куклу. Однако подписчики ему не поверили.