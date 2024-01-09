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Юрист Соловьёв объяснил, какое наказание может грозить блогеру Косенко

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RT
Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, рассказал в беседе с RT, какое наказание может грозить блогеру-миллионнику Сергею Косенко, который бросил в сугроб, предположительно, своего двухмесячного сына.
Юрист Соловьёв объяснил, какое наказание может грозить блогеру Косенко
  • РИА Новости

«Согласно ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своего ребёнка, обеспечивать его безопасность, нести за него ответственность, а также должны защищать права и интересы ребёнка. Ст. 156 Уголовного кодекса защищает данные правоотношения и служит превенцией для тех, кто недобросовестно относится к обеспечению безопасности ребёнка», — пояснил эксперт.

Специалист добавил, что она предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей или лишения свободы на срок до трёх лет за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем.

«Обязательным признаком данного преступления является его связь с жестоким обращением с несовершеннолетним. В данном случае оно не вызывает сомнений, поскольку предусмотреть последствия безрассудного поведения отца малолетнего невозможно. Кроме того, нельзя отрицать, что в момент падения ребёнок испытывал страх и ужас. Неизвестно, как это может сказаться на его психическом и физическом состоянии в дальнейшем. Уверен, что необходимо максимально жёстко и быстро отреагировать на такие действия родителей, использующих своих детей в корыстных целях повышения просмотров своих блогов и монетизации просмотров и рекламы», — заключил Соловьёв.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера-миллионника Сергея Косенко, который бросил в сугроб, предположительно, своего двухмесячного сына.

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