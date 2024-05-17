RT в Telegram
Подпишись

Над четырьмя регионами: за ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 102 украинских БПЛА

Минобороны РФ: в ночь на 17 мая уничтожено и перехвачено 102 украинских БПЛА

Короткая ссылка
Роман Шимаев
В ночь на 17 мая дежурные средства ПВО России уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник над Крымом, 44 — над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской областью и один над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. При этом морская авиация ВМФ и патрульные катера ЧФ уничтожили шесть безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря.
Над четырьмя регионами: за ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 102 украинских БПЛА
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 17 мая 2024

    Вашингтон предупредил Москву о визите госсекретаря Энтони Блинкена в Киев незадолго до его приезда, сообщил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

  • Мирный житель получил ранение в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько.

    «Вследствие украинской вооружённой агрессии в жилом массиве Комсомолец ранен мирный горловчанин», — написал он в Telegram.

  • Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что американские истребители F-16 будут гореть не хуже другого популярного вооружения Запада, поставляемого киевскому режиму.

    «F-16 точно так же, как танки Leopard, как Abrams, как боевая машина Bradley, — это просто разрекламированная западная техника, которую можно сбить, которая горит не хуже, чем другая техника», — приводит слова Риттера РИА Новости. 

    По его мнению, когда этот момент наступит, украинская сторона потеряет способность поддерживать вооружённый конфликт. 

    «Никто им не поможет, всё потеряно», — заключил бывший разведчик.

  • Подразделения нескольких украинских бригад покинули большую часть позиций в населённом пункте Нетайлово под Авдеевкой, сообщается со ссылкой на представителя силовых структур ДНР.

    «Было много мобилизованных штурмовиков, местами видно, что совсем опыта нет. Поэтапно уходили с позиций, кто-то быстрее, кто-то сопротивлялся. В итоге с большей части позиций ушли, местами спасаясь бегством», — отметил он.

  • Расчёты реактивных систем залпового огня «Град» ивановских десантников уничтожили до отделения пехоты ВСУ в пунктах в заброшенных строениях населённого пункта Часов Яр, сообщили в Минобороны РФ.

  • Китай продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса, заявила в соцсети Х официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

  • Владимир Путин и Си Цзиньпин очень подробно обсудили ситуацию вокруг Украины в формате тет-а-тет. Такой информацией поделился помощник российского лидера Юрий Ушаков.

  • Российские войска нанесли удар «Искандером» по скоплению иностранной техники ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

    «Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» группировки войск «Запад» нанёс удары по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации. По данным с переднего края, цель уничтожена», — говорится в сообщении.

    Накануне ВС России ударом «Искандера» уничтожили командный пункт ВСУ с 50 военными.

  • В посёлке Октябрьском Белгородского района украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились четыре человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    От полученных ран погибли женщина и её четырёхлетний сын.

    «У отца шок, у него имеются ссадины, но от медицинской помощи он пока отказывается. Водитель машины получил осколочные ранения правой кисти, медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался», — подчеркнул Гладков.

  • Утром 17 мая киевский режим совершил попытку атаки с использованием двух БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Туапсе, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

    В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, пожар уже локализован.

    По предварительной информации, пострадавших нет.

Загрузить ещё
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить