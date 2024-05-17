Над четырьмя регионами: за ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 102 украинских БПЛА
Минобороны РФ: в ночь на 17 мая уничтожено и перехвачено 102 украинских БПЛА
- © РИА Новости / Виталий Тимкив
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17 мая 2024
Вашингтон предупредил Москву о визите госсекретаря Энтони Блинкена в Киев незадолго до его приезда, сообщил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.
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Мирный житель получил ранение в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько.
«Вследствие украинской вооружённой агрессии в жилом массиве Комсомолец ранен мирный горловчанин», — написал он в Telegram.
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Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что американские истребители F-16 будут гореть не хуже другого популярного вооружения Запада, поставляемого киевскому режиму.
«F-16 точно так же, как танки Leopard, как Abrams, как боевая машина Bradley, — это просто разрекламированная западная техника, которую можно сбить, которая горит не хуже, чем другая техника», — приводит слова Риттера РИА Новости.
По его мнению, когда этот момент наступит, украинская сторона потеряет способность поддерживать вооружённый конфликт.
«Никто им не поможет, всё потеряно», — заключил бывший разведчик.
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Подразделения нескольких украинских бригад покинули большую часть позиций в населённом пункте Нетайлово под Авдеевкой, сообщается со ссылкой на представителя силовых структур ДНР.
«Было много мобилизованных штурмовиков, местами видно, что совсем опыта нет. Поэтапно уходили с позиций, кто-то быстрее, кто-то сопротивлялся. В итоге с большей части позиций ушли, местами спасаясь бегством», — отметил он.
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Расчёты реактивных систем залпового огня «Град» ивановских десантников уничтожили до отделения пехоты ВСУ в пунктах в заброшенных строениях населённого пункта Часов Яр, сообщили в Минобороны РФ.
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Китай продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса, заявила в соцсети Х официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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Владимир Путин и Си Цзиньпин очень подробно обсудили ситуацию вокруг Украины в формате тет-а-тет. Такой информацией поделился помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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Российские войска нанесли удар «Искандером» по скоплению иностранной техники ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
«Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» группировки войск «Запад» нанёс удары по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации. По данным с переднего края, цель уничтожена», — говорится в сообщении.
Накануне ВС России ударом «Искандера» уничтожили командный пункт ВСУ с 50 военными.
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В посёлке Октябрьском Белгородского района украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились четыре человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
От полученных ран погибли женщина и её четырёхлетний сын.
«У отца шок, у него имеются ссадины, но от медицинской помощи он пока отказывается. Водитель машины получил осколочные ранения правой кисти, медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался», — подчеркнул Гладков.
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Утром 17 мая киевский режим совершил попытку атаки с использованием двух БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Туапсе, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, пожар уже локализован.
По предварительной информации, пострадавших нет.