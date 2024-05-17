Над четырьмя регионами: за ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 102 украинских БПЛА

Минобороны РФ: в ночь на 17 мая уничтожено и перехвачено 102 украинских БПЛА

В ночь на 17 мая дежурные средства ПВО России уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник над Крымом, 44 — над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской областью и один над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. При этом морская авиация ВМФ и патрульные катера ЧФ уничтожили шесть безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря.

© РИА Новости / Виталий Тимкив