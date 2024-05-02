Pornhub зарегистрировался в качестве налогоплательщика на Украине

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что владеющая PornHub компания стала официально плательщиком налогов на Украине.

Об этом депутат написал в своём Telegram.

«Компания, которой принадлежит сервис PornHub, в конце концов зарегистрировалась плательщиком НДС как поставщик электронных услуг», — сообщил Гетманцев.

Депутат добавил, что теперь «можно следить за добросовестной уплатой налогов не только Only Fans».

Он также добавил, что плательщиками соответствующего налога в стране являются также Google и Apple.

В августе 2023 года украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на данные офиса генпрокурора Украины заявило, что в стране резко выросло число уголовных дел, связанных с детской порнографией.