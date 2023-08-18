Узнать больше

На Украине резко выросло число уголовных дел, связанных с детской порнографией

Короткая ссылка
Украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на данные офиса генпрокурора Украины заявило, что в стране резко выросло число уголовных дел, связанных с детской порнографией.
На Украине резко выросло число уголовных дел, связанных с детской порнографией
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

По данным издания, если среднемесячное число возбуждаемых дел в 2022 году выросло на 27% по сравнению с 2021 годом, то в 2023 году этот показатель вырос на 77%.

«Как свидетельствуют данные прокуратуры, за 7 месяцев текущего года было возбуждено 1943 дела по статьям о порно и детском порно (ст. 301 и 301-1 Уголовного кодекса). Это уже больше, чем за весь прошлый год, когда было возбуждено 1880 дел», — говорится в материале

При этом, если за ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов открыто 699 производств, то за порноконтент, связанный с детьми, почти вдвое больше — 1244.  Для сравнения, за весь прошлый год по соответствующим статьям было открыто 785 и 1095 производств.

Ранее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что в Верховной раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порно.

13 июля депутаты Верховной рады Украины приняли в первом чтении закон о легализации медицинского каннабиса.

При этом, если за ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов открыто 699 производств, то за порноконтент, связанный с детьми, почти вдвое больше - 1244. Для сравнения, за весь прошлый год по соответствующим статьям было открыто 785 и 1095 производств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить