На Украине резко выросло число уголовных дел, связанных с детской порнографией

Украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на данные офиса генпрокурора Украины заявило, что в стране резко выросло число уголовных дел, связанных с детской порнографией.

По данным издания, если среднемесячное число возбуждаемых дел в 2022 году выросло на 27% по сравнению с 2021 годом, то в 2023 году этот показатель вырос на 77%.

«Как свидетельствуют данные прокуратуры, за 7 месяцев текущего года было возбуждено 1943 дела по статьям о порно и детском порно (ст. 301 и 301-1 Уголовного кодекса). Это уже больше, чем за весь прошлый год, когда было возбуждено 1880 дел», — говорится в материале

При этом, если за ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов открыто 699 производств, то за порноконтент, связанный с детьми, почти вдвое больше — 1244. Для сравнения, за весь прошлый год по соответствующим статьям было открыто 785 и 1095 производств.

Ранее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что в Верховной раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порно.

13 июля депутаты Верховной рады Украины приняли в первом чтении закон о легализации медицинского каннабиса.

При этом, если за ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов открыто 699 производств, то за порноконтент, связанный с детьми, почти вдвое больше - 1244. Для сравнения, за весь прошлый год по соответствующим статьям было открыто 785 и 1095 производств.