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В Верховную раду внесли законопроект о декриминализации порно

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На Украине в Верховной раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порно. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.
В Верховную раду внесли законопроект о декриминализации порно
  • РИА Новости

Об этом пишет агентство УНИАН.

Как отмечает NV.ua, законопроект №9623 передан на рассмотрение руководства Рады, однако текст документа пока отсутствует.

Среди инициаторов законопроекта числятся 25 депутатов.

Сам документ обозначен как проект закона о «внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по обеспечению свободы от вмешательства в частную жизнь человека».

«Законопроект о декриминализации порно зарегистрирован в Раде. №9623», — отметил сам Железняк.

Ранее Минздрав Украины поддержал идею украинского президента Владимира Зеленского о легализации лекарств на основе каннабиса.

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