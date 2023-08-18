В Верховную раду внесли законопроект о декриминализации порно
- РИА Новости
Об этом пишет агентство УНИАН.
Как отмечает NV.ua, законопроект №9623 передан на рассмотрение руководства Рады, однако текст документа пока отсутствует.
Среди инициаторов законопроекта числятся 25 депутатов.
Сам документ обозначен как проект закона о «внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по обеспечению свободы от вмешательства в частную жизнь человека».
«Законопроект о декриминализации порно зарегистрирован в Раде. №9623», — отметил сам Железняк.
Ранее Минздрав Украины поддержал идею украинского президента Владимира Зеленского о легализации лекарств на основе каннабиса.