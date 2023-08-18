В Верховную раду внесли законопроект о декриминализации порно

На Украине в Верховной раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порно. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

Об этом пишет агентство УНИАН.

Как отмечает NV.ua, законопроект №9623 передан на рассмотрение руководства Рады, однако текст документа пока отсутствует.

Среди инициаторов законопроекта числятся 25 депутатов.

Сам документ обозначен как проект закона о «внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по обеспечению свободы от вмешательства в частную жизнь человека».

«Законопроект о декриминализации порно зарегистрирован в Раде. №9623», — отметил сам Железняк.

Ранее Минздрав Украины поддержал идею украинского президента Владимира Зеленского о легализации лекарств на основе каннабиса.