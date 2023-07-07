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Минздрав Украины поддержал идею Зеленского о легализации лекарств на основе каннабиса

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Замглавы Минздрава Украины Игорь Кузин в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что ведомство поддерживает законопроект украинского президента Владимира Зеленского о легализации в стране лекарств на основе каннабиса.
Минздрав Украины поддержал идею Зеленского о легализации лекарств на основе каннабиса
  • Gettyimages.ru
  • © Hispanolistic

«Со стороны Министерства охраны здоровья мы поддерживаем такую законодательную инициативу. Наркотики в секторе охраны здоровья используются для лечения хронической боли», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, данную инициативу поддержал и комитет Верховной рады по вопросам охраны здоровья.

«Ожидаем, что в ближайшее время он будет вынесен в Верховную раду и там принят», — отметил Кузин.

Ранее Зеленский призвал депутатов легализовать лекарства на основе каннабиса. Также он отметил, что производство медикаментов должно осуществляться на территории страны.

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