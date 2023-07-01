Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что легализация главой киевского режима Владимиром Зеленским марихуаны уничтожит украинскую государственность.

«Сегодня Зеленский предлагает гражданам Украины «терпеть боль, стресс и травмы» путём легализации марихуаны, вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности», — написал он в своём Telegram.

Он также отметил, что Зеленский нанёс непоправимый ущерб суверенитету Украины из-за отказа от своей истории, языка, веры, культуры и традиций.

Ранее Зеленский призвал депутатов легализовать лекарства на основе каннабиса. Также он отметил, что производство медикаментов должно происходить на территории страны.