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Володин заявил, что легализация Зеленским марихуаны добьёт Украину

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что легализация главой киевского режима Владимиром Зеленским марихуаны уничтожит украинскую государственность.
Володин заявил, что легализация Зеленским марихуаны добьёт Украину
  • © РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России

«Сегодня Зеленский предлагает гражданам Украины «терпеть боль, стресс и травмы» путём легализации марихуаны, вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности», — написал он в своём Telegram.

Он также отметил, что Зеленский нанёс непоправимый ущерб суверенитету Украины из-за отказа от своей истории, языка, веры, культуры и традиций.

Ранее Зеленский призвал депутатов легализовать лекарства на основе каннабиса. Также он отметил, что производство медикаментов должно происходить на территории страны.

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