Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса на Украине
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Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявил украинский лидер, каннабис должен помочь гражданам Украины справиться с болью, стрессами и травмами. Он добавил, что в стране должны использовать все доступные лучшие мировые практики.
Ещё будучи кандидатом в президенты, Зеленский высказывался за легализацию.
В октябре 2019 года стало известно, что на Украине подготовили законопроект о медицинской марихуане.
В 2022 году кабмин Украины одобрил законопроект об использовании марихуаны в медицинских и научных целях.