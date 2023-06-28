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Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов легализовать лекарства на основе каннабиса. Также он отметил, что производство медикаментов должно происходить на территории страны.
Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса на Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил украинский лидер, каннабис должен помочь гражданам Украины справиться с болью, стрессами и травмами. Он добавил, что в стране должны использовать все доступные лучшие мировые практики.

Ещё будучи кандидатом в президенты, Зеленский высказывался за легализацию.

В октябре 2019 года стало известно, что на Украине подготовили законопроект о медицинской марихуане.

В 2022 году кабмин Украины одобрил законопроект об использовании марихуаны в медицинских и научных целях.

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