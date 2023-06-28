Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов легализовать лекарства на основе каннабиса. Также он отметил, что производство медикаментов должно происходить на территории страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил украинский лидер, каннабис должен помочь гражданам Украины справиться с болью, стрессами и травмами. Он добавил, что в стране должны использовать все доступные лучшие мировые практики.

Ещё будучи кандидатом в президенты, Зеленский высказывался за легализацию.

В октябре 2019 года стало известно, что на Украине подготовили законопроект о медицинской марихуане.

В 2022 году кабмин Украины одобрил законопроект об использовании марихуаны в медицинских и научных целях.