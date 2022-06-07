Кабмин Украины одобрил использование марихуаны в медицинских и научных целях

Кабинет министров Украины поддержал законопроект об использовании марихуаны в медицинских, научных и промышленных целях. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«Кабмин поддержал законопроект «О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских и промышленных целях, научной и научно-технической деятельности и создания условий для расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате военных действий», — написал он в своём аккаунте в соцсетях.

По его словам, на Украине уже подготовили законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса на Украине — от выращивания и переработки до полноценного производства.

В сообщении также сказано, что выращивание, производство и реализация соответствующих препаратов будут строго контролироваться властями.

«Не импортировать, а делать наше, украинское», — отметил Ляшко.

В октябре 2019 года стало известно, что на Украине подготовили законопроект о медицинской марихуане.