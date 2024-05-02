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В краснодарском Темрюке собака напала на 15-летнюю девочку

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В городе Темрюк Краснодарского края домашняя собака покусала лицо 15-летней девочке.
В краснодарском Темрюке собака напала на 15-летнюю девочку
  • Gettyimages.ru

Как рассказали РИА Новости в Краевой клинической больнице №1 (ККБ №1), пострадавшей оказывается вся возможная медицинская помощь.

«Девочка 15 лет из Темрюка, пострадавшая от укуса собаки, у нас. Ей оказывается вся возможная высокотехнологическая помощь», — сообщили в пресс-службе ККБ №1.

По словам районного главы Фёдора Бабенкова, пострадавшей от нападения животного предстоит несколько операций.

Ранее сообщалось, что СУ СК России по Омской области проводит проверку информации о нападении стаи бездомных собак на школьника.

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