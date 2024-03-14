СК проводит проверку по факту нападения собак на школьника в Омской области

СУ СК России по Омской области проводит проверку информации о нападении стаи бездомных собак на школьника. Ранее об этом написали в соцсетях и СМИ.

Об этом сообщает gorod55.ru.

В ходе проверки следователи установят все детали произошедшего и дадут оценку действиям должностных лиц.

Инцидент произошёл в Чкаловском посёлке 13 марта. На улице Олимпийской стая собак напала на ребёнка по пути в школу. По словам очевидцев, собаки покусали мальчика за ногу.

Ранее сообщалось, что председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нападения бездомных собак на двух школьниц в селе Кизляр Моздокского района Северной Осетии.