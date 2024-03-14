СК проводит проверку по факту нападения собак на школьника в Омской области
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru.
В ходе проверки следователи установят все детали произошедшего и дадут оценку действиям должностных лиц.
Инцидент произошёл в Чкаловском посёлке 13 марта. На улице Олимпийской стая собак напала на ребёнка по пути в школу. По словам очевидцев, собаки покусали мальчика за ногу.
Ранее сообщалось, что председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нападения бездомных собак на двух школьниц в селе Кизляр Моздокского района Северной Осетии.