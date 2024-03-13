Бастрыкину доложат о ситуации с нападением собак на школьниц в Северной Осетии

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нападения бездомных собак на двух школьниц в селе Кизляр Моздокского района Северной Осетии.

Как сообщили в пресс-службе СК, уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьёй о халатности.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания Устову В.Х. доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Северной Осетии бродячие собаки напали на двух детей. Один ребёнок был госпитализирован с множественными укушенными ранами конечностей. По факту нападения начали проверку.