Бастрыкину доложат о ситуации с нападением собак на школьниц в Северной Осетии
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Как сообщили в пресс-службе СК, уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьёй о халатности.
«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания Устову В.Х. доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Северной Осетии бродячие собаки напали на двух детей. Один ребёнок был госпитализирован с множественными укушенными ранами конечностей. По факту нападения начали проверку.